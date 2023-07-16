Магуайр может перейти в один из лондонских клубов

Лондонский "Вест Хэм" попытается подписать защитника "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра летом. При этом оптимальным вариантом для лондонского клуба является вариант с арендой, а не долгосрочный контракт.

Сам Гарри хотел бы остаться в составе "красных дьяволов", несмотря на то, что в прошлом сезоне потерял место в старте, а также много раз попадал под критику болельщиков.

Магуайр выступает за "Юнайтед" с 2019 года. В прошлом сезоне он провел за свой клуб 31 матч во всех турнирах, результативными действиями не отличался.