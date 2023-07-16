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Магуайр может перейти в один из лондонских клубов

Англия
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Сам игрок относится к такому варианту неоднозначно

Магуайр может перейти в один из лондонских клубов

Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" попытается подписать защитника "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра летом. При этом оптимальным вариантом для лондонского клуба является вариант с арендой, а не долгосрочный контракт.

Сам Гарри хотел бы остаться в составе "красных дьяволов", несмотря на то, что в прошлом сезоне потерял место в старте, а также много раз попадал под критику болельщиков.

Магуайр выступает за "Юнайтед" с 2019 года. В прошлом сезоне он провел за свой клуб 31 матч во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
The Telegraph

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