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Магуайр может перейти в один из лондонских клубов
Сам игрок относится к такому варианту неоднозначно
Лондонский "Вест Хэм" попытается подписать защитника "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра летом. При этом оптимальным вариантом для лондонского клуба является вариант с арендой, а не долгосрочный контракт.
Сам Гарри хотел бы остаться в составе "красных дьяволов", несмотря на то, что в прошлом сезоне потерял место в старте, а также много раз попадал под критику болельщиков.
Магуайр выступает за "Юнайтед" с 2019 года. В прошлом сезоне он провел за свой клуб 31 матч во всех турнирах, результативными действиями не отличался.
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