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Интер нашел замену Лукаку: миланцы хотят оформить трансфер нападающего Арсенала

Англия
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В прошлом сезоне он зажег в аренде

Интер нашел замену Лукаку: миланцы хотят оформить трансфер нападающего Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" продолжает искать усиление атаки на трансферном рынке. Миланцы нацелились на нападающего "Арсенала" Фоларина Балогуна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В начале следующей недели "нерадзури" обратятся к "канонирам" и спросят об их требованиях на счет 22-летнего американца. Нападающий открыт к полноценному трансферу, однако “Арсенал” захочет получить солидную выплату.

Балогун находился в шорт-листе "Интера" сразу после Ромелу Лукаку. "Интер" окончательно отказался от трансфера бельгийца.

Фоларин – воспитанник "Арсенала". Он провел 10 матчей за первую команду, а также дважды уходил в аренду. В частности, в прошлом сезоне Балогун выступал за "Реймс". За 37 матчей чемпионата Франции он забил 21 гол и отдал два ассиста. Нападающий вошел в топ-5 бомбардиров Лиги 1. На данный момент форвард готовится к новому сезону вместе с "канонирами".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 млн евро. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2025 года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ромелу Лукаку Интер (Милан) Фоларин Балогун
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Источник:
Fabrizio Romano

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