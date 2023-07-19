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Клуб из Саудовской Аравии близок к подписанию звезды Ньюкасла

Англия
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“Сороки” уже знают, куда реинвестировать вырученные средства за трансфер

Клуб из Саудовской Аравии близок к подписанию звезды Ньюкасла

Фото: iNews

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Саудовский "Аль-Ахли" предложил "Ньюкаслу" за переход Аллана Сен-Максимена 25 миллионов евро. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

“Сороки” отклонили это предложение, ведь хотят выручить большую сумму за игрока. Однако переговоры все равно близятся к финальной стадии.

"Ньюкасл" уже нашел замену Сен-Максимену. Клуб хочет купить вингера "Лестера" Харви Барнса. Ранее Николо Скира сообщал, что 25-летний англичанин уже заключил условия долгосрочного контракта с "сороками".

Отметим, что “Ньюкасл” купил Сен-Максимена в августе 2019-го года у “Ниццы” за 18 млн евро. В прошлом сезоне он провел 25 матчей в рамках АПЛ, отличившись одним голом и пятью ассистами.

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В статье: Ньюкасл Аллан Сент-Максимен
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Источник:
Fabrizio Romano

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