Клуб из Саудовской Аравии близок к подписанию звезды Ньюкасла

Саудовский "Аль-Ахли" предложил "Ньюкаслу" за переход Аллана Сен-Максимена 25 миллионов евро. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

“Сороки” отклонили это предложение, ведь хотят выручить большую сумму за игрока. Однако переговоры все равно близятся к финальной стадии.

"Ньюкасл" уже нашел замену Сен-Максимену. Клуб хочет купить вингера "Лестера" Харви Барнса. Ранее Николо Скира сообщал , что 25-летний англичанин уже заключил условия долгосрочного контракта с "сороками".

Отметим, что “Ньюкасл” купил Сен-Максимена в августе 2019-го года у “Ниццы” за 18 млн евро. В прошлом сезоне он провел 25 матчей в рамках АПЛ, отличившись одним голом и пятью ассистами.