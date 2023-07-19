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Клуб из Саудовской Аравии близок к подписанию звезды Ньюкасла
“Сороки” уже знают, куда реинвестировать вырученные средства за трансфер
Фото: iNews
Саудовский "Аль-Ахли" предложил "Ньюкаслу" за переход Аллана Сен-Максимена 25 миллионов евро. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
“Сороки” отклонили это предложение, ведь хотят выручить большую сумму за игрока. Однако переговоры все равно близятся к финальной стадии.
"Ньюкасл" уже нашел замену Сен-Максимену. Клуб хочет купить вингера "Лестера" Харви Барнса. Ранее
Отметим, что “Ньюкасл” купил Сен-Максимена в августе 2019-го года у “Ниццы” за 18 млн евро. В прошлом сезоне он провел 25 матчей в рамках АПЛ, отличившись одним голом и пятью ассистами.
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