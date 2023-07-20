Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл заключил соглашение о трансфере звезды Лестера – Фабрицио Романо
За приемлемые деньги
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" оформил свой второй крупный трансфер этим летом. Об этом сообщает Фабрицио Романо
"Сороки" заключили соглашение с "Лестером" о покупке вингера "лысов" Харви Барнса. О контрактных условиях с самим футболистом было договорено еще раньше.
В ближайшее время клубы подпишут все необходимые документы и оформят переход официально. "Ньюкасл" заплатит за 25-летнего футболиста 38-39 миллионов фунтов (44-45 млн евро).
Параллельно вингер "сорок" Аллан Сен-Максимен стал ближе к уходу из команды. "Аль-Ахли" готов его подписать, и даже уже обратился с предложением, однако оно не устроило английский клуб.
Барнс является воспитанником "Лестера". В общей сложности он провел за первую команду 187 матчей, отличившись 45-ю голами и 32-ю ассистами. Для него "Ньюкасл" станет пятой английской командой, ведь он выступал на правах аренды за "МК Донс", "Барнсли" и "Вест Бромвич Альбион".
Для "сорок" этот трансфер станет третьим в этом году. Ранее они подписали 18-летнего вингера "Оденсе" Янкуба Минте за восемь миллионов евро и 23-летнего опорного полузащитника "Милана" Сандро Тонали за 64 млн евро.
Популярное сейчас
- Усик ушел в футбол, бомба от Сити и звездный партнер для Малиновского. Главные новости за 19 июля
- Как Фергюсон с Бекхэмом. Хачериди рассказал, почему Кварцяный запустил в него бутылкой в раздевалке
- Фулхэм оценил Митровича для саудовских покупателей в 52 миллиона фунтов. Игрок в ярости
- Челси отправился на сборы в США. Мудрик на месте – Фото
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Красотка дня. Горячая жена дорогостоящего новичка Днепра-1 Максима Третьякова. ФОТО