Ньюкасл заключил соглашение о трансфере звезды Лестера – Фабрицио Романо

"Ньюкасл" оформил свой второй крупный трансфер этим летом. Об этом сообщает Фабрицио Романо

"Сороки" заключили соглашение с "Лестером" о покупке вингера "лысов" Харви Барнса. О контрактных условиях с самим футболистом было договорено еще раньше.

В ближайшее время клубы подпишут все необходимые документы и оформят переход официально. "Ньюкасл" заплатит за 25-летнего футболиста 38-39 миллионов фунтов (44-45 млн евро).

Параллельно вингер "сорок" Аллан Сен-Максимен стал ближе к уходу из команды. "Аль-Ахли" готов его подписать, и даже уже обратился с предложением, однако оно не устроило английский клуб.

Барнс является воспитанником "Лестера". В общей сложности он провел за первую команду 187 матчей, отличившись 45-ю голами и 32-ю ассистами. Для него "Ньюкасл" станет пятой английской командой, ведь он выступал на правах аренды за "МК Донс", "Барнсли" и "Вест Бромвич Альбион".

Для "сорок" этот трансфер станет третьим в этом году. Ранее они подписали 18-летнего вингера "Оденсе" Янкуба Минте за восемь миллионов евро и 23-летнего опорного полузащитника "Милана" Сандро Тонали за 64 млн евро.