  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл заключил соглашение о трансфере звезды Лестера – Фабрицио Романо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл заключил соглашение о трансфере звезды Лестера – Фабрицио Романо

Англия
(1 голосов)

За приемлемые деньги

Ньюкасл заключил соглашение о трансфере звезды Лестера – Фабрицио Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" оформил свой второй крупный трансфер этим летом. Об этом сообщает Фабрицио Романо

"Сороки" заключили соглашение с "Лестером" о покупке вингера "лысов" Харви Барнса. О контрактных условиях с самим футболистом было договорено еще раньше.

В ближайшее время клубы подпишут все необходимые документы и оформят переход официально. "Ньюкасл" заплатит за 25-летнего футболиста 38-39 миллионов фунтов (44-45 млн евро).

Параллельно вингер "сорок" Аллан Сен-Максимен стал ближе к уходу из команды. "Аль-Ахли" готов его подписать, и даже уже обратился с предложением, однако оно не устроило английский клуб.

Барнс является воспитанником "Лестера". В общей сложности он провел за первую команду 187 матчей, отличившись 45-ю голами и 32-ю ассистами. Для него "Ньюкасл" станет пятой английской командой, ведь он выступал на правах аренды за "МК Донс", "Барнсли" и "Вест Бромвич Альбион".

Для "сорок" этот трансфер станет третьим в этом году. Ранее они подписали 18-летнего вингера "Оденсе" Янкуба Минте за восемь миллионов евро и 23-летнего опорного полузащитника "Милана" Сандро Тонали за 64 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Челси разгромил на сборах в США звездный клуб. Мудрик участия в матче не принял
yellow-arrow
Марез станет игроком саудовского Аль-Ахли до конца этой недели
yellow-arrow
Присоединится к Джеррарду в Саудовской Аравии. Ливерпуль окончательно согласовал продажу своего капитана
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ньюкасл Лестер Сити Харви Барнс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде