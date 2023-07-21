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"Ты будешь в хорошей компании". Твиттер АПЛ оригинально поприветствовал новичка МЮ
Нарезкой действий коллег
Getty Images / Global Images Ukraine
Твиттер Английской Премьер-лиги поприветствовал новичка "МЮ" Андре Онана, опубликовав видео с яркими эффектными действиями голкиперов клубов чемпионата. Рамздейл, Райя и Алиссон легко разбираются с форвардами на замахе, потом они же точно пасуют вперед на огромное расстояние, оформляя ассисты. Кепа, Эдерсон и другие – тоже в этой компании.
"Добро пожаловать в Английскую Премьер-лигу, Андре Онана! Как вратарь, умеющий играть ногами, ты будешь в хорошей компании".
Welcome to the #PL, Andre Onana! ????— Premier League (@premierleague) July 20, 2023
As a ball-playing goalkeeper, you'll be in good company here...@ManUtd | @AndreyOnana pic.twitter.com/BRTTetufJS
Онана известен своим прогрессивным видением вратарского стиля. Андре любит не только играть в пас с полевыми игроками, но и выходить далеко из ворот, чтобы помочь команде в розыгрыше. На этой почве у него даже случился конфликт с тренером сборной Камеруна, прямо посреди ЧМ-2022. Онана решил, что 34 матча в футболке национальной команды – достаточно, и в декабре объявил о завершении международной карьеры.
Камерунец перешел в "Манчестер Юнайтед", заключив контракт с "красными дьяволами" до лета 2028 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 50 млн фунтов плюс возможные бонусы. За "Интер" 27-летний вратарь выступал с лета 2022 года.
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