"Ты будешь в хорошей компании". Твиттер АПЛ оригинально поприветствовал новичка МЮ

Твиттер Английской Премьер-лиги поприветствовал новичка "МЮ" Андре Онана, опубликовав видео с яркими эффектными действиями голкиперов клубов чемпионата. Рамздейл, Райя и Алиссон легко разбираются с форвардами на замахе, потом они же точно пасуют вперед на огромное расстояние, оформляя ассисты. Кепа, Эдерсон и другие – тоже в этой компании.

Welcome to the #PL, Andre Onana! ????



As a ball-playing goalkeeper, you'll be in good company here...@ManUtd | @AndreyOnana pic.twitter.com/BRTTetufJS