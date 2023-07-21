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Сити и ПСЖ не сходятся во взглядах на цену Бернарду Силвы
Тем не менее, "Сити" нашел замену
Фото: 24hfootnews
"Манчестер Сити" оцениает Бернарду Силву в 100 миллионов евро. "ПСЖ" не готов столько платить, хотя сам португалец готов сменить команду.
Сначала в "ПСЖ" предлагали за игрока 42 миллиона евро и одного игрока для обмена. После отказа "горожан", в "ПСЖ" были готовы обменять Бернарду на Верратти и Доннарумму, но "Сити" вновь ответил отказом.
Если трансфер состоится и за Бернарду заплатят 100 миллионов евро, то "Сити" подпишет Николо Бареллу из "Интера".
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Источник:footmercato.net
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