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Сити и ПСЖ не сходятся во взглядах на цену Бернарду Силвы

Англия
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Тем не менее, "Сити" нашел замену

Сити и ПСЖ не сходятся во взглядах на цену Бернарду Силвы

Фото: 24hfootnews

Новина українською

"Манчестер Сити" оцениает Бернарду Силву в 100 миллионов евро. "ПСЖ" не готов столько платить, хотя сам португалец готов сменить команду.

Сначала в "ПСЖ" предлагали за игрока 42 миллиона евро и одного игрока для обмена. После отказа "горожан", в "ПСЖ" были готовы обменять Бернарду на Верратти и Доннарумму, но "Сити" вновь ответил отказом.

Если трансфер состоится и за Бернарду заплатят 100 миллионов евро, то "Сити" подпишет Николо Бареллу из "Интера".

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
footmercato.net

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