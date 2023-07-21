Сити и ПСЖ не сходятся во взглядах на цену Бернарду Силвы

"Манчестер Сити" оцениает Бернарду Силву в 100 миллионов евро. "ПСЖ" не готов столько платить, хотя сам португалец готов сменить команду.

Сначала в "ПСЖ" предлагали за игрока 42 миллиона евро и одного игрока для обмена. После отказа "горожан", в "ПСЖ" были готовы обменять Бернарду на Верратти и Доннарумму, но "Сити" вновь ответил отказом.

Если трансфер состоится и за Бернарду заплатят 100 миллионов евро, то "Сити" подпишет Николо Бареллу из "Интера".