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ПСЖ не готов заплатить 100 млн за Силву, но Манчестер Сити уже нашел для него замену
"Горожане" хотят получить солидную сумму за игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" не готов заплатить за Бернарду Силву столько, сколько собирается получить "Манчестер Сити". Сначала парижане предложили 42 млн евро и одного своего футболиста, но этот вариант не устроил "горожан".
Позже в соглашение предлагалось привлечь Марко Верратти и Джанлуиджи Доннаррумму. Клуб из Манчестера снова ответил отказом. Чемпионы Англии готовы продать Силву за 100 млн. евро и не собираются идти на уступки.
Если Бернарду все же будет продано, "Манчестер Сити" может приобрести Николо Бареллу - он нравится главному тренеру Хосепу Гвардиоле и подходит под тактический рисунок команды.
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