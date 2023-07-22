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ПСЖ не готов заплатить 100 млн за Силву, но Манчестер Сити уже нашел для него замену

Англия
(1 голосов)

"Горожане" хотят получить солидную сумму за игрока

ПСЖ не готов заплатить 100 млн за Силву, но Манчестер Сити уже нашел для него замену

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" не готов заплатить за Бернарду Силву столько, сколько собирается получить "Манчестер Сити". Сначала парижане предложили 42 млн евро и одного своего футболиста, но этот вариант не устроил "горожан".

Позже в соглашение предлагалось привлечь Марко Верратти и Джанлуиджи Доннаррумму. Клуб из Манчестера снова ответил отказом. Чемпионы Англии готовы продать Силву за 100 млн. евро и не собираются идти на уступки.

Если Бернарду все же будет продано, "Манчестер Сити" может приобрести Николо Бареллу - он нравится главному тренеру Хосепу Гвардиоле и подходит под тактический рисунок команды.

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва Пари Сен-Жермен (Париж) Николо Барелла
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Источник:
Daily Mail

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