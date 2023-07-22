ПСЖ не готов заплатить 100 млн за Силву, но Манчестер Сити уже нашел для него замену

"Пари Сен-Жермен" не готов заплатить за Бернарду Силву столько, сколько собирается получить "Манчестер Сити". Сначала парижане предложили 42 млн евро и одного своего футболиста, но этот вариант не устроил "горожан".

Позже в соглашение предлагалось привлечь Марко Верратти и Джанлуиджи Доннаррумму. Клуб из Манчестера снова ответил отказом. Чемпионы Англии готовы продать Силву за 100 млн. евро и не собираются идти на уступки.

Если Бернарду все же будет продано, "Манчестер Сити" может приобрести Николо Бареллу - он нравится главному тренеру Хосепу Гвардиоле и подходит под тактический рисунок команды.