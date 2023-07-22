Официально: Мусса Диаби - игрок Астон Виллы

"Астон Вилла" подписала вингера "Байера" Муссу Диаби, об этом сообщает сайт клуба.

По данным инсайдера Николо Скиры, контракт подписан на 5 лет. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро + бонусы.

24-летний француз присоединился к немецкому клубу в 2019 году. Тогда "Байеру" трансфер игрока обошелся в 15 млн евро.

В прошлом сезоне вингер провел 48 матчей за леверкузенский клуб, где забил 14 мячей и отдал 11 ассистов.