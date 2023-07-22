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Официально: Мусса Диаби - игрок Астон Виллы

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Контракт на 5 лет

Официально: Мусса Диаби - игрок Астон Виллы

Фото: avfc.co.uk

Новина українською

"Астон Вилла" подписала вингера "Байера" Муссу Диаби, об этом сообщает сайт клуба.

По данным инсайдера Николо Скиры, контракт подписан на 5 лет. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро + бонусы.

24-летний француз присоединился к немецкому клубу в 2019 году. Тогда "Байеру" трансфер игрока обошелся в 15 млн евро.

В прошлом сезоне вингер провел 48 матчей за леверкузенский клуб, где забил 14 мячей и отдал 11 ассистов.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Байер (Леверкузен) Мусса Диаби
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Источник:
avfc.co.uk

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.07.2023 в 23:12
Вілла може видати крутий сезон
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