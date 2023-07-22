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Официально: Мусса Диаби - игрок Астон Виллы
Контракт на 5 лет
Фото: avfc.co.uk
"Астон Вилла" подписала вингера "Байера" Муссу Диаби, об этом сообщает сайт клуба.
По данным инсайдера Николо Скиры, контракт подписан на 5 лет. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро + бонусы.
24-летний француз присоединился к немецкому клубу в 2019 году. Тогда "Байеру" трансфер игрока обошелся в 15 млн евро.
В прошлом сезоне вингер провел 48 матчей за леверкузенский клуб, где забил 14 мячей и отдал 11 ассистов.
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Источник:avfc.co.uk
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
22.07.2023 в 23:12
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