Бруну: Магуайр поздравил меня с получением капитанской повязки

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруна Фернандеш рассказал о том, как получил капитанскую повязку:

"Тен Хаг хотел объявить решение на глазах у всей команды. Все уже знали о ситуации с Гарри Магвайром, но никто не знал, кто будет следующим капитаном, поэтому он организовал это на командном собрании".

Гарри приветствовал меня и сказал, что рад за меня. Я понимаю, что у него может быть не самое лучшее состояние сейчас. Ему, должно быть, тяжело, но он поздравил меня. Я рад, потому что у нас всегда были хорошие отношения.

Капитанство – это большая честь, я даже не мечтал о таком. Это вообще за пределами грез. Думаю, я должен оставаться таким же, как и был, потому что именно поэтому получил эту роль", – сказал Бруну.