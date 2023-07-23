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Бруну: Магуайр поздравил меня с получением капитанской повязки
Португалец считает, что у Гарри есть определенные проблемы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруна Фернандеш рассказал о том, как получил капитанскую повязку:
"Тен Хаг хотел объявить решение на глазах у всей команды. Все уже знали о ситуации с Гарри Магвайром, но никто не знал, кто будет следующим капитаном, поэтому он организовал это на командном собрании".
Гарри приветствовал меня и сказал, что рад за меня. Я понимаю, что у него может быть не самое лучшее состояние сейчас. Ему, должно быть, тяжело, но он поздравил меня. Я рад, потому что у нас всегда были хорошие отношения.
Капитанство – это большая честь, я даже не мечтал о таком. Это вообще за пределами грез. Думаю, я должен оставаться таким же, как и был, потому что именно поэтому получил эту роль", – сказал Бруну.
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