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Ноттингем Форест близок к подписанию двух игроков Манчестер Юнайтед
Одного из них – на правах аренды
Фото: nottinghamforest.co.uk
"Ноттингем Форест" работает над оформлением арендного соглашения голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Лесники" направили МЮ запрос о переходе на этой неделе. "Ноттингем" хочет продолжить сотрудничество с Хендерсоном.
В прошлом сезоне Дин выступал за "Форест" на правах аренды. Он провел 18 матчей в АПЛ, но в январе получил травму и выбыл до лета. "Лесники" заменили его Кейлором Навасом, перешедшим из ПСЖ на правах аренды. В настоящее время костариканец снова вернулся в Париж.
Также Романо подтвердил свою информацию, что "Ноттингем" договорился о полноценном трансфере вингера МЮ Антони Эланга. Переход должен состояться до конца текущей недели, а “манкунианцы” получат за игрока 15 миллионов фунтов.
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