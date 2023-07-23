Ноттингем Форест близок к подписанию двух игроков Манчестер Юнайтед

"Ноттингем Форест" работает над оформлением арендного соглашения голкипера "Манчестер Юнайтед" Дина Хендерсона. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Лесники" направили МЮ запрос о переходе на этой неделе. "Ноттингем" хочет продолжить сотрудничество с Хендерсоном.

В прошлом сезоне Дин выступал за "Форест" на правах аренды. Он провел 18 матчей в АПЛ, но в январе получил травму и выбыл до лета. "Лесники" заменили его Кейлором Навасом, перешедшим из ПСЖ на правах аренды. В настоящее время костариканец снова вернулся в Париж.

Также Романо подтвердил свою информацию, что "Ноттингем" договорился о полноценном трансфере вингера МЮ Антони Эланга. Переход должен состояться до конца текущей недели, а “манкунианцы” получат за игрока 15 миллионов фунтов.