Фулхэм в ближайшее время подпишет Рауля Хименеса из Вулвз

Лондонский "Фулгэм" близок к подписанию форварда "Вулвергемптона" Рауля Хименеса. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский журналист информирует, что "дачники" заплатят "волкам" 5,5 млн фунтов за 32-летнего мексиканцы.

Сам Рауль уже согласился на переход. Уже в начале следующей недели Хименес может пройти медицинское обследование в новом клубе.

В прошлом сезоне на клубном уровне нападающий отыграл 20 поединков, забил 3 гола и оформил 1 результативную передачу.