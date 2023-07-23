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Фулхэм в ближайшее время подпишет Рауля Хименеса из Вулвз
Известная сумма трансфера
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Фулгэм" близок к подписанию форварда "Вулвергемптона" Рауля Хименеса. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Итальянский журналист информирует, что "дачники" заплатят "волкам" 5,5 млн фунтов за 32-летнего мексиканцы.
Сам Рауль уже согласился на переход. Уже в начале следующей недели Хименес может пройти медицинское обследование в новом клубе.
В прошлом сезоне на клубном уровне нападающий отыграл 20 поединков, забил 3 гола и оформил 1 результативную передачу.
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