  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фулхэм в ближайшее время подпишет Рауля Хименеса из Вулвз
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фулхэм в ближайшее время подпишет Рауля Хименеса из Вулвз

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Известная сумма трансфера

Фулхэм в ближайшее время подпишет Рауля Хименеса из Вулвз

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Фулгэм" близок к подписанию форварда "Вулвергемптона" Рауля Хименеса. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Итальянский журналист информирует, что "дачники" заплатят "волкам" 5,5 млн фунтов за 32-летнего мексиканцы.

Сам Рауль уже согласился на переход. Уже в начале следующей недели Хименес может пройти медицинское обследование в новом клубе.

В прошлом сезоне на клубном уровне нападающий отыграл 20 поединков, забил 3 гола и оформил 1 результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Харви Барнс присоединился к Ньюкаслу
yellow-arrow
Алекс Теллес присоединился к саудовскому Аль-Наср
yellow-arrow
Эвертон арендовал Данжума. Форвард Вильяреала присоединился к ирискам на один сезон
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Фулхэм (Лондон) Рауль Хименес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде