МЮ не готов тратить на Хейлунда больше определенной суммы. В случае неудачи, есть альтернатива

"Манчестер Юнайтед" определился, что не будет платить за Расмуса Хейлунда из "Атланты" больше 60 миллионов евро. При этом итальянский клуб просит 85 миллионов евро за 20-летнего датчанина.

Хейлунд является главной целью для "манкунианцев", но они считают цену на формарда завышенной. Основные причины: датчанин сыграл менее 100 матчей во взрослом футболе и забил всего 9 мячей в Серии А в минувшем сезоне.

Следовательно, в клубе задумываются об альтернативах. Такой альтернативой является Рандаль Коло Муани из "Айнтрахта". 24-летний француз оценивается в 80 миллионов евро.

В минувшем сезое Хейлунд провел за "Аталанту" 42 поединка, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.