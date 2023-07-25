  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ не готов тратить на Хейлунда больше определенной суммы. В случае неудачи, есть альтернатива
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ не готов тратить на Хейлунда больше определенной суммы. В случае неудачи, есть альтернатива

Англия
(1 голосов)

Коло Муани – альтернатива

МЮ не готов тратить на Хейлунда больше определенной суммы. В случае неудачи, есть альтернатива

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" определился, что не будет платить за Расмуса Хейлунда из "Атланты" больше 60 миллионов евро. При этом итальянский клуб просит 85 миллионов евро за 20-летнего датчанина.

Хейлунд является главной целью для "манкунианцев", но они считают цену на формарда завышенной. Основные причины: датчанин сыграл менее 100 матчей во взрослом футболе и забил всего 9 мячей в Серии А в минувшем сезоне.

Следовательно, в клубе задумываются об альтернативах. Такой альтернативой является Рандаль Коло Муани из "Айнтрахта". 24-летний француз оценивается в 80 миллионов евро.

В минувшем сезое Хейлунд провел за "Аталанту" 42 поединка, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед рассмотрит только крупные предложения по Мактоминею, несмотря на интерес Вест Хэма
yellow-arrow
В Интере нашли замену для Онана – это чемпион мира Мартинес
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Манчестер Юнайтед Рандаль Коло Муани Расмус Хейлунд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде