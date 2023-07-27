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Арсенал - Барселона 5:3. Обзор матча и видео голов
Результативный спарринг за океаном
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” закончил свое заокеанское турне феерической победой над “Барселоной”. Александр Зинченко, как и стомиллионный новичок “канониров” Деклан Райс, пропускали матч, но с первых минут вышли Юрриен Тимбер и Кай Хавертц. Немцу в итоге удалось отметиться одним из голов. За “Барселону” по тайму провели Илкай Гюндоган и Ориоль Ромеу.
Товарищеский матч. Инглвуд, Калифорния, “SoFi Стэдиум”
“Арсенал” – “Барселона” 5:3
Голы: Сака 13, Хавертц 43, Троссард 55, Троссард 78, Виейра 89 – Левандовский 7, Рафинья 34, Торрес 88
На 22-й минуте Сака не реализовал пенальти (мимо)
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба (Кивьор 70), Габриэл (Холдинг 84), Тимбер (Тирни 70) – Эдегор (Виейра 62), Парти (Жоржиньо 70), Хавертц (Смит-Роу 46) – Сака (Козьер-Дюберри 84), Жезус (Нкетиа 79), Троссард (Мартинелли 79)
“Барселона”: тер Штеген (Пенья 46) – Алонсо (Бальде 46), Кристенсен (Гарсия 46), Араухо (Кунде 46), Дест (Роберто 46) – Гюндоган (Лопес 46, Ямал 79), Ромеу (де Йонг 46), Педри (Кессье 46) – Эззалзули (Фати 46), Левандовский (Торесс 46), Рафинья (Дембеле 46)
Предупреждения: Троссард 27, Хавертц 36, Уайт 41 – Араухо 37
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