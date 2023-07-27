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Арсенал - Барселона 5:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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(1 голосов)

Результативный спарринг за океаном

Арсенал - Барселона 5:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Арсенал” закончил свое заокеанское турне феерической победой над “Барселоной”. Александр Зинченко, как и стомиллионный новичок “канониров” Деклан Райс, пропускали матч, но с первых минут вышли Юрриен Тимбер и Кай Хавертц. Немцу в итоге удалось отметиться одним из голов. За “Барселону” по тайму провели Илкай Гюндоган и Ориоль Ромеу.

Товарищеский матч. Инглвуд, Калифорния, “SoFi Стэдиум”

“Арсенал” – “Барселона” 5:3

Голы: Сака 13, Хавертц 43, Троссард 55, Троссард 78, Виейра 89 – Левандовский 7, Рафинья 34, Торрес 88

На 22-й минуте Сака не реализовал пенальти (мимо)

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба (Кивьор 70), Габриэл (Холдинг 84), Тимбер (Тирни 70) – Эдегор (Виейра 62), Парти (Жоржиньо 70), Хавертц (Смит-Роу 46) – Сака (Козьер-Дюберри 84), Жезус (Нкетиа 79), Троссард (Мартинелли 79)

“Барселона”: тер Штеген (Пенья 46) – Алонсо (Бальде 46), Кристенсен (Гарсия 46), Араухо (Кунде 46), Дест (Роберто 46) – Гюндоган (Лопес 46, Ямал 79), Ромеу (де Йонг 46), Педри (Кессье 46) – Эззалзули (Фати 46), Левандовский (Торесс 46), Рафинья (Дембеле 46)

Предупреждения: Троссард 27, Хавертц 36, Уайт 41 – Араухо 37

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В статье: Роберт Левандовский Арсенал (Лондон) Рафинья Барселона Александр Зинченко Кай Хавертц Букайо Сака
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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
27.07.2023 в 11:40
Пруха закончилась и Шлемазлы обделались.
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Барселиниуc (землянин)
27.07.2023 в 11:11
Кристенсен, ай-яй-яй.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
27.07.2023 в 11:00
От поноса видать не отошли ещё. Дембеле мазила блъ. Первый гол Барсе это просто пздц какой-то. Кто это у нас под 15 номером так тупо сыграл, не разглядел? А этот Троссард ничего так. Кароч фигня всё это. А вот со Среалом будет настоящая заруба.
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