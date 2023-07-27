Арсенал - Барселона 5:3. Обзор матча и видео голов

От поноса видать не отошли ещё.Дембеле мазила блъ. Первый гол Барсе это просто пздц какой-то. Кто это у нас под 15 номером так тупо сыграл, не разглядел? А этот Троссард ничего так. Кароч фигня всё это. А вот со Среалом будет настоящая заруба.