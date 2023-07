Брайтон отказал Челси в предложении на 80 миллионов евро по Кайседо

"Челси" сделал официальное предложение "Брайтону" по Мойсесу Кайседо. Владельцев 21-летнего эквадорца не устроила сумма в 80 миллионов фунтов.

Причем предложение "чайки" отклонили сразу же. В клубе оценивают игрока знчаительно выше. Его трансферная стоимость по Transfermarkt составляет 75 миллионов евро.

Тем не менее, переговоры продолжаются и клубы пытаются прийти к договоренности.

В прошлом сезоне Кайседо провел за "Челси" 43 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

