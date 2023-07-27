Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брайтон отказал Челси в предложении на 80 миллионов евро по Кайседо
Под 100 миллионов за 21-летнего игрока
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
"Челси" сделал официальное предложение "Брайтону" по Мойсесу Кайседо. Владельцев 21-летнего эквадорца не устроила сумма в 80 миллионов фунтов.
Причем предложение "чайки" отклонили сразу же. В клубе оценивают игрока знчаительно выше. Его трансферная стоимость по Transfermarkt составляет 75 миллионов евро.
Тем не менее, переговоры продолжаются и клубы пытаются прийти к договоренности.
В прошлом сезоне Кайседо провел за "Челси" 43 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
EXCLUSIVE: Chelsea have submitted new bid for Moisés Caicedo in the last 24 hours. ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023
Understand Chelsea new proposal was £80m (€93m in Euros) — and it was immediately rejected by Brighton. ⛔️ #BHAFC
Negotiations remain ongoing but no agreement at this stage. pic.twitter.com/NNk1Cg7CdY
Популярное сейчас
- "Мы с тобой!" Шахтер, Динамо, Кривбасс, Карпаты поддержали поступок Харлан - ФОТО
- Украинку Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Финты, невероятный рывок и отличный гол. Обзор действий Мудрика в матче против Брайтона
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО