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Брайтон отказал Челси в предложении на 80 миллионов евро по Кайседо

Англия
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Под 100 миллионов за 21-летнего игрока

Брайтон отказал Челси в предложении на 80 миллионов евро по Кайседо

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

Новина українською

"Челси" сделал официальное предложение "Брайтону" по Мойсесу Кайседо. Владельцев 21-летнего эквадорца не устроила сумма в 80 миллионов фунтов.

Причем предложение "чайки" отклонили сразу же. В клубе оценивают игрока знчаительно выше. Его трансферная стоимость по Transfermarkt составляет 75 миллионов евро.

Тем не менее, переговоры продолжаются и клубы пытаются прийти к договоренности.

В прошлом сезоне Кайседо провел за "Челси" 43 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Мойсес Кайседо
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