Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снова молодой талант. Челси подписал 19-летнего полузащитника Лесли Угочукву
Футболист прибудет в Лондон в ближайшее время
Фото: Getty Images
"Челси" продолжает трансферную кампанию. На этот раз они снова подписывают молодого и перспективного игрока. Лесли Угочукву присоединится к "пенсионерам" в ближайшее время, об этом сообщает Фабрицио Романо.
19-летний полузащитник присоединился из "Ренна" за 27-28 млн евро. Игрок уже прошел медицинскую комиссию. Стороны заключат долгосрочное соглашение.
Как сообщает источник, футболист может провести следующий сезон в аренде в "Страсбурге". Решение примет Почеттино в ближайшее время.
Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.
Популярное сейчас
- Забарный, Цыганков и Кучерявый выйдут с первых минут на поле
- Фехтование. Харлан и команда выходят в 1/4 финала чемпионата мира
- Сегодня стартует новый розыгрыш Кубка Украины. Среди участников – четыре любительских клуба
- От самого дорогого трансфера Шахтера до посредственности в Панатинаикосе: кем стал Бернард
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО