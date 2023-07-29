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Снова молодой талант. Челси подписал 19-летнего полузащитника Лесли Угочукву

Англия
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Футболист прибудет в Лондон в ближайшее время

Снова молодой талант. Челси подписал 19-летнего полузащитника Лесли Угочукву

Фото: Getty Images

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"Челси" продолжает трансферную кампанию. На этот раз они снова подписывают молодого и перспективного игрока. Лесли Угочукву присоединится к "пенсионерам" в ближайшее время, об этом сообщает Фабрицио Романо.

19-летний полузащитник присоединился из "Ренна" за 27-28 млн евро. Игрок уже прошел медицинскую комиссию. Стороны заключат долгосрочное соглашение.

Как сообщает источник, футболист может провести следующий сезон в аренде в "Страсбурге". Решение примет Почеттино в ближайшее время.

Сейчас портал transfermarkt оценивает игрока в 9 млн евро.

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В статье: Челси (Лондон)
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