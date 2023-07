Неожиданно: Ван Дейк будет капитаном Ливерпуля в следующем сезоне

"Ливерпуль" объявил, что Вирджил ван Дейк будет капитаном команды в следующем сезоне. Вице-капитаном будет Трент Александр-Арнольд.

Новый капитан нужен был команде после того как Джордан Хендерсон ушел в саудовский "Аль-Ахли" к Стивену Джеррарду. При нем ван Дейк был вице-капитаном.

Ван Дейк провел за "Ливерпуль" 222 матча, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Он "стал красным" зимой 2018-го, перейдя из "Саутгемптона".

Virgil van Dijk has been confirmed as the new captain of #LFC, with Trent Alexander-Arnold appointed as vice-captain.