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Неожиданно: Ван Дейк будет капитаном Ливерпуля в следующем сезоне

Англия
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После ухода Хендерсона

Неожиданно: Ван Дейк будет капитаном Ливерпуля в следующем сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" объявил, что Вирджил ван Дейк будет капитаном команды в следующем сезоне. Вице-капитаном будет Трент Александр-Арнольд.

Новый капитан нужен был команде после того как Джордан Хендерсон ушел в саудовский "Аль-Ахли" к Стивену Джеррарду. При нем ван Дейк был вице-капитаном.

Ван Дейк провел за "Ливерпуль" 222 матча, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Он "стал красным" зимой 2018-го, перейдя из "Саутгемптона".

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В статье: Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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