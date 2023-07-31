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Неожиданно: Ван Дейк будет капитаном Ливерпуля в следующем сезоне
После ухода Хендерсона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" объявил, что Вирджил ван Дейк будет капитаном команды в следующем сезоне. Вице-капитаном будет Трент Александр-Арнольд.
Новый капитан нужен был команде после того как Джордан Хендерсон ушел в саудовский "Аль-Ахли" к Стивену Джеррарду. При нем ван Дейк был вице-капитаном.
Ван Дейк провел за "Ливерпуль" 222 матча, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач. Он "стал красным" зимой 2018-го, перейдя из "Саутгемптона".
Virgil van Dijk has been confirmed as the new captain of #LFC, with Trent Alexander-Arnold appointed as vice-captain.— Liverpool FC (@LFC) July 31, 2023
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