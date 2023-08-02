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Это наконец-то закончится: Пепе может уйти из Арсенала в Бешикташ

Англия
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Некогда самый большой трансфер "Арсенала"

Это наконец-то закончится: Пепе может уйти из Арсенала в Бешикташ

Фото: twitter.com/Arsenal

Новина українською

"Арсенал" проведет переговоры с "Бешикташем" о трансфере Николя Пепе. Футболист готов покинуть лондонский клуб.

Стороны обсудят потенциальный переход, а также структуру и условия сделки.

Пепе провел прошлый сезон в аренде в "Ницце", но так и не вышел на тот уровень игры, за который его покупали в "Арсенал". Он провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, что француз до перехода Деклана Райса являлся самым допрогим трансфером в итсории "гуннеро".

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Арсенал (Лондон) Николя Пепе
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