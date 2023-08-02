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Это наконец-то закончится: Пепе может уйти из Арсенала в Бешикташ
Некогда самый большой трансфер "Арсенала"
Фото: twitter.com/Arsenal
"Арсенал" проведет переговоры с "Бешикташем" о трансфере Николя Пепе. Футболист готов покинуть лондонский клуб.
Стороны обсудят потенциальный переход, а также структуру и условия сделки.
Пепе провел прошлый сезон в аренде в "Ницце", но так и не вышел на тот уровень игры, за который его покупали в "Арсенал". Он провел 28 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
Напомним, что француз до перехода Деклана Райса являлся самым допрогим трансфером в итсории "гуннеро".
Turkish side Besiktas have now genuine interest in Nicolas Pépé — he’s out of the project at Arsenal and prepared to leave ⚪️⚫️???????? #Besiktas— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023
Negotiations will take place in order to discuss structure of potential deal. pic.twitter.com/f5gZF2I3x8
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