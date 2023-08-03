Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зря шутил: Жезус не сыграет против Сити в Суперкубке Англии
Кто ещё травматичный
Фото: arsenal.com / Автор невідомий
Габриэль Жезус пропустит матч с "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии из-за травмы. О том, что бразилец выбыл на несколько недель сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета.
Он объяснил причину отутствия "определенными процедурами".
Жезус уже выбывал из-за травмы колена в прошлом сезоне: с декабря по март он пропустил 99 дней и 15 матчей "Арсенала". Нападающий провел в прошлом сезоне 33 матча, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.
Напомним, что недавно Жезус пошутил над Зинченко во время интервью клубному ТВ. Нападающий посмеялся, когда мимо проехала скорая, что это такси Александра.
Популярное сейчас
- Второй раунд Кубка Украины. Буковина проигрывает любителям, Кудровка выбивает Кремень
- Верес - Шахтер: смотреть онлайн Live прямая видеотрансляция матча
- Кубок Украины. Видеотрансляции матчей дня
- Эффект синей бабочки или пять причин, почему Мудрик расцветёт под руководством Почеттино
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО