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Зря шутил: Жезус не сыграет против Сити в Суперкубке Англии

Англия
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Кто ещё травматичный

Зря шутил: Жезус не сыграет против Сити в Суперкубке Англии

Фото: arsenal.com / Автор невідомий

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Габриэль Жезус пропустит матч с "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии из-за травмы. О том, что бразилец выбыл на несколько недель сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета.

Он объяснил причину отутствия "определенными процедурами".

Жезус уже выбывал из-за травмы колена в прошлом сезоне: с декабря по март он пропустил 99 дней и 15 матчей "Арсенала". Нападающий провел в прошлом сезоне 33 матча, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, что недавно Жезус пошутил над Зинченко во время интервью клубному ТВ. Нападающий посмеялся, когда мимо проехала скорая, что это такси Александра.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Габриэл Жезус
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Источник:
football.london

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