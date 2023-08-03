Зря шутил: Жезус не сыграет против Сити в Суперкубке Англии

Габриэль Жезус пропустит матч с "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии из-за травмы. О том, что бразилец выбыл на несколько недель сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета.

Он объяснил причину отутствия "определенными процедурами".

Жезус уже выбывал из-за травмы колена в прошлом сезоне: с декабря по март он пропустил 99 дней и 15 матчей "Арсенала". Нападающий провел в прошлом сезоне 33 матча, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, что недавно Жезус пошутил над Зинченко во время интервью клубному ТВ. Нападающий посмеялся, когда мимо проехала скорая, что это такси Александра.