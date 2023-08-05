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Клубы АПЛ обратятся в ФИФА, чтобы сократить трансферное окно для Саудовской Аравии

Англия
(1 голосов)

Изменения вряд ли будут внесены

Клубы АПЛ обратятся в ФИФА, чтобы сократить трансферное окно для Саудовской Аравии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Клубы АПЛ намерены обратиться в ФИФА с просьбой о переносе крайнего срока трансферного окна для клубов из Саудовской Аравии.

Английские клубы хотят предотвратить уход игроков к закрытию трансферного окна в Англии. Отмечается, что дедлайн на переходы игроков в Саудовской Аравии наступит 7 сентября через шесть дней после закрытия окна в европейских лигах.

В то же время, по просьбе Федерации футбола Саудовской Аравии, дедлайн для местных клубов был продлен до 20 сентября. Это вызвало возмущение в АПЛ.

Сообщается, что этим летом изменения вряд ли будут внесены, учитывая слишком позднее обращение. Но ожидается, что вопрос будет поднят в следующем месяце, когда состоится первое собрание акционеров клубов АПЛ.

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В статье: Англия ФИФА Саудовская Аравия АПЛ
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.08.2023 в 15:11
клаусулы теперь взлетят в десятки раз!))
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