Клубы АПЛ обратятся в ФИФА, чтобы сократить трансферное окно для Саудовской Аравии

Клубы АПЛ намерены обратиться в ФИФА с просьбой о переносе крайнего срока трансферного окна для клубов из Саудовской Аравии.

Английские клубы хотят предотвратить уход игроков к закрытию трансферного окна в Англии. Отмечается, что дедлайн на переходы игроков в Саудовской Аравии наступит 7 сентября через шесть дней после закрытия окна в европейских лигах.

В то же время, по просьбе Федерации футбола Саудовской Аравии, дедлайн для местных клубов был продлен до 20 сентября. Это вызвало возмущение в АПЛ.

Сообщается, что этим летом изменения вряд ли будут внесены, учитывая слишком позднее обращение. Но ожидается, что вопрос будет поднят в следующем месяце, когда состоится первое собрание акционеров клубов АПЛ.