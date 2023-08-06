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Суперкубок Англии. Манчестер Сити - Арсенал 1:1, пен. 1:4. Новые надежды

Англия
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(1 голосов)

Арсенал наконец-то не проиграл Сити

Суперкубок Англии. Манчестер Сити - Арсенал 1:1, пен. 1:4. Новые надежды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Арсенал” выиграл Суперкубок Англии, переиграв в серии пенальти “Манчестер Сити”. Воспитанник “Сити” Коул Палмер вывел “горожан” вперед в конце второго тайма, но Ленадро Троссард с помощью рикошета сравнял счет на 90+11 минуте. Игроки “Арсенала” пробивали пенальти точно, а у “Сити” промахи допустили Де Брюйне и Родри.

Суперкубок Англии (Коммьюнити Шилд). Лондон, “Уэмбли”

“Манчестер Сити” – “Арсенал” 1:1, пен. 1:4

Голы: Палмер 77 – Троссард 90+11

Серия пенальти: Эдегор 1:0, Де Брюйне 1:0 (перекладина), Троссард 2:0, Силва 2:1, Сака 3:1, Родри 3:1 (вратарь), Виейра 4:1

“Манчестер Сити”: Ортега – Уокер, Стоунз, Диаш, Аканджи – Родри, Ковачич (Де Брюйне 64) – Силва, Альварес, Грилиш (Фоден 58) – Холанд (Палмер 64)

“Арсенал”: Рэмсдейл – Тимбер (Тирни 76), Габриэл (Смит-Роу 87), Салиба, Уайт – Райс (Нкетиа 81), Парти, Эдегор – Мартинелли (Троссард 75), Хавертц (Виейра 87), Сака

Предупреждения: Альварес 31 – Парти 8, Хавертц 27, Габриэл 66

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В статье: Арсенал (Лондон) Суперкубок Англии Микель Артета Манчестер Сити Пеп Гвардиола Леандро Троссард
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Комментарии (5)
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Опанасович (Ковалівка)
06.08.2023 в 20:22
Супер! гвардіола знову oбicpaвся незважаючи на допомогу арбітрів та ще два основні склади зірок на лавці, куплених за нафтобабло. Гнилий тренер, гнила команда, гниле керівництво. Заслужили!
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+1
0
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culesmierda (Тернопіль)
06.08.2023 в 20:21
Гарно putaлонське Барсiтi розпочинає
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 20:19
кеша "гдебрюки", конечно, учудил...
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0
0
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Опанасович (Ковалівка)
06.08.2023 в 20:24
не сумуй, голубятня. застрибнеш сьогодні на бapceлoxa поки сралєкса нема
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.08.2023 в 20:27
петушок, иди клюй кому-нибудь!)) за мансити не болею, а констатирую факт, что такой игрок так бить не должен, а ты должен молча чавкать!)))
0
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