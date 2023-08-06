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Суперкубок Англии. Манчестер Сити - Арсенал 1:1, пен. 1:4. Новые надежды
Арсенал наконец-то не проиграл Сити
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” выиграл Суперкубок Англии, переиграв в серии пенальти “Манчестер Сити”. Воспитанник “Сити” Коул Палмер вывел “горожан” вперед в конце второго тайма, но Ленадро Троссард с помощью рикошета сравнял счет на 90+11 минуте. Игроки “Арсенала” пробивали пенальти точно, а у “Сити” промахи допустили Де Брюйне и Родри.
Суперкубок Англии (Коммьюнити Шилд). Лондон, “Уэмбли”
“Манчестер Сити” – “Арсенал” 1:1, пен. 1:4
Голы: Палмер 77 – Троссард 90+11
Серия пенальти: Эдегор 1:0, Де Брюйне 1:0 (перекладина), Троссард 2:0, Силва 2:1, Сака 3:1, Родри 3:1 (вратарь), Виейра 4:1
“Манчестер Сити”: Ортега – Уокер, Стоунз, Диаш, Аканджи – Родри, Ковачич (Де Брюйне 64) – Силва, Альварес, Грилиш (Фоден 58) – Холанд (Палмер 64)
“Арсенал”: Рэмсдейл – Тимбер (Тирни 76), Габриэл (Смит-Роу 87), Салиба, Уайт – Райс (Нкетиа 81), Парти, Эдегор – Мартинелли (Троссард 75), Хавертц (Виейра 87), Сака
Предупреждения: Альварес 31 – Парти 8, Хавертц 27, Габриэл 66
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