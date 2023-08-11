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Клопп подтвердил, что Ливерпуль договорился о трансфере Кайседо
Это подписание станет рекордным в истории АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его команда согласовала с "Брайтоном" переход опорного полузащитника Мойсеса Кайседо.
"Мне сказали, что я могу подтвердить, что соглашение по Мойсесу Кайседо согласовано с клубом. Что касается контракта с самим игроком, нам ещё предстоит увидеть.
Будет ли медосмотр сегодня? Я не могу вам сказать, потому что не знаю. Мы попробуем, и клуб, честно говоря, очень постарался", - приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что сумма сделки станет рекордной в истории чемпионата Англии и составит 110 миллионов фунтов.
Заметим, что за Кайседо активно следил "Челси", однако в последний момент вмешался "Ливерпуль". "Красные" перебили 100 миллионов фунтов, которые были готовы заплатить лондонцы.
Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.
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