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Манчестер Сити ведет переговоры по Пакета. Вест Хэм хочет получить 110 миллионов за бразильца

Англия
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Разница в оценке игрока – 25 миллионов евро

Манчестер Сити ведет переговоры по Пакета. Вест Хэм хочет получить 110 миллионов за бразильца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" уже согласовал личный контракт с полузащитником "Вест Хэма" Лукасом Пакета. "Горожане предлагают за бразильца 85 миллионов фунтов и 10 миллионов бонусами.

"Вест Хэм" просит минимум 110 миллионов фунтов, не учитывая бонусы. Таким образом "молотобойцы" могут за одно лето продать двух игроков поболее чем за 100 миллионов евро. До этого "Вест Хэм" продал Деклана Райса в "Арсенал" за 116 миллионов евро.

"Сити" настроен оптимистично, хотя клубы и оценивают игрока с разницей в 25 миллионов фунтов. В клубе понимают, что бразилец хочет перейти.

Пакета провел своей первый сезон в "Вест Хэме". Он провел 43 матча, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 45 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лукас Пакета
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