Бернли – Манчестер Сити 0:3. Видео голов и обзор матча

Вечером 11 августа прошел стартовый матч сезона АПЛ, в котором встречались "Бернли" и "Манчестер Сити". Команды встречались на стадионе "Терф Мур". Команда Пепа Гвардиолы уверенно приступила к защите титула.

Норвежский форвард Сити Эрлинг Холанд сделал дубль в 1-м тайме (4 и 36 мин). Ярким был второй гол, когда Холанд с левой ноги в одно касание отправил мяч точно под перекладину. Во втором тайме Родри довел преимущество горожан к разгромной (3:0).

АПЛ, 1-й тур, 11 августа

Бернли – Манчестер Сити – 0:3

Голы: Холанд, 4, 36, Родри, 75.