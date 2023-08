Мощное заявление команды Эдди Хау. АПЛ. Ньюкасл – Астон Вилла 5:1

В первом туре АПЛ-2023/24 пока нет более результативного поединка. Три гола из шести, ровно половину, забили новички своих команд: Тонали, Барнс и Диаби. "Джорди" уверенно выскакивают на вершину турнирной таблицы и с нетерпением ждут матчей воскресенья. "Астон Вилла" после сегодняшнего разгрома ждет разве что новостей из лазарета…

Опаздывать на матч было нельзя, команды устроили роскошную перестрелку уже в дебюте встречи. "Ньюкасл" начал активнее "Астон Виллы", насел на ворота Мартинеса и своего добился. Тонали великолепно откликнулся на подачу Гордона с левого фланга и открыл счет своим голам за "сорок" (1:0). Почти сразу же Сандро мог оформить дубль, итальянец вбежал под проникающий пас все того же Энтони, но удар хавбека под углом накрыл Мартинес.

Рвение "Ньюкасла" зашкаливало, правда, в одном из эпизодов "Вилла" чуть не наказала хозяев за отсутствие баланса – перехватила мяч и выскочила "2 в 2". Спидстер Гордон нагнал Диаби и не позволил новичку "львов" нанести акцентированный удар по воротам Поупа. Тем не менее, Мусса свой гол таки нашел. Луис остроумно забросил на Диня, Люка подал в штрафную, Уоткинс продлил кросс себе за спину, получилось прямо на ногу Диаби (1:1).

"Ньюкасл" гнул свою линию и "Астон Вилла" треснула еще раз. Вновь стоит сделать акцент на оригинальном розыгрыше штрафного "сороками": Триппьер покатил мяч на Тонали, Сандро аккуратно закинул в штрафную, где Ботману и Исаку понадобилось всего по одному касанию на каждого для ассиста и гола соответственно. Арбитры VAR проверили эпизод на легитимность, после чего Мэдли указал на центр (2:1).

В ответ на пропущенный "львы" огрызнулись: Диаби получил пространство и нашел в штрафной Уоткинса, но Олли пробил рядом со штангой. Под конец 45-минутки Мусса четко открылся под передачу Луиса и попал в боковую сетку. Затем уже у противоположных ворот Альмирон прокинул снаряд мимо Мартинеса и вынудил Эмилиано фолить на себе. Парагваец требовал для аргентинца красную карточку, однако Мэдли ограничился предупреждением. Перед свистком на перерыв Диаби грубо сбил Гордона. "Вилла" определенно не успевала за темпом "Ньюкасла".

Увы, настроение болельщикам, особенно фанатам "Виллы", испортила тяжелая травма лидера команды Тайрона Мингза. Высокий защитник потерял равновесие в борьбе с Исаком и неуклюже оступился, повредив колено. Тайрон не сдерживал слезы, с поля медики унесли игрока на носилках, зафиксировав его ногу в специальном ортезе. Мингза заменил новичок "львов" Пау Торрес. Грустный эпизод с травмой игрока сборной Англии, без сомнений, омрачил яркий первый тайм.

Во второй половине встречи нервы, начавшиеся еще до перерыва, продолжились. Игроки много нарушали правила, "Вилла" пыталась забрать себе инициативу; отдача футболистов и градус поединка в целом были на высоком уровне.

Напряжение сбросил Исак, сполна продемонстрировав инстинкты настоящего форварда. Сперва он забежал в офсайд и откровенно пожадничал, его партнер находился в более выгодной позиции для выстрела. Затем Александер прижал Консу и заставил защитника ошибиться – парашютиком он перекинул сразу и Торреса, и Мартинеса (3:1). Всего через пару минут швед вышел на свидание с Эмилиано, однако на этот раз чемпион мира не позволил себя обыграть.

Эмери перестроился на игру с тройкой в обороне, чтобы попытаться спасти матч. Почти сразу же "Астон Вилла" провела быстрый вертикальный выпад: Диаби его разогнал, Уоткинс посадил Ботмана на пятую точку и вынудил Поупа спасать ворота – Кэш добивание запорол. На этом по моментам "львов" – все. Дальше атаковал исключительно "Ньюкасл".

Эдди Хау отреагировал, удачно бросил в бой Барнса и Уилсона. "Джорди" элегантно ловили гостей на забросах за спину. В одном из моментов Тонали тонким пасом на грани офсайда нашел Харви и тот ассистировал Каллуму (4:1). Почти сразу же Барнс и Уилсон могли провернуть трюк еще раз, но форвард попал в Мартинеса из убойной позиции. Уже в компенсированное время отличился и сам Барнс, поставив жирную точку в поединке (5:1).

АПЛ, 1-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

"Ньюкасл Юнайтед" – "Астон Вилла" 5:1

Голы: Тонали (6), Исак (16, 58), Уилсон (77), Барнс (90+1) – Диаби (11)

"Ньюкасл Юнайтед": Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Тонали (Андерсон, 90+2), Гимараэш (Лонгстафф, 85), Жоэлинтон – Альмирон (Мерфи, 86), Исак (Уилсон, 68), Гордон (Барнс, 68)

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш (Филоджин, 87), Конса, Мингз (Торрес, 31), Динь – Камара, Луис – Бейли (Тилеманс, 46), Диаби (Коутиньо, 87), Макгинн (Карлос, 64) – Уоткинс

Предупреждения: Ботман (45+9), Гордон (53), Гимараэш (67), Тонали (90+2) – Луис (6), Динь (32), Мартинес (45+9), Кэш (48)