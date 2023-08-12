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Официально: Фулхэм подписал Адама Траоре
Обновление на позиции вингера
Фото: fulhamfc.com
"Фулхэм" официально объявил о подписании вингера Адама Траоре. Игрок присоединился к клубу свободным агентом. Недавно у испанца завершился контракт с "Вулвз".
Контракт будет действовать до 2025 года с возможностью продления еще на год.
Недавно еще один игрок "Вулверхэмптона" Рауль Хименес
Воспитанник "Барселоны" за свою карьеру кроме вышеупомянутых клубов сыграл за "Астон Виллу" и "Мидлсбро".
Портал transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.
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