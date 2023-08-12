  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Фулхэм подписал Адама Траоре
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Фулхэм подписал Адама Траоре

Англия
(1 голосов)

Обновление на позиции вингера

Официально: Фулхэм подписал Адама Траоре

Фото: fulhamfc.com

Новина українською

"Фулхэм" официально объявил о подписании вингера Адама Траоре. Игрок присоединился к клубу свободным агентом. Недавно у испанца завершился контракт с "Вулвз".

Контракт будет действовать до 2025 года с возможностью продления еще на год.

Недавно еще один игрок "Вулверхэмптона" Рауль Хименес подписал контракт с "дачниками".

Воспитанник "Барселоны" за свою карьеру кроме вышеупомянутых клубов сыграл за "Астон Виллу" и "Мидлсбро".

Портал transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Мощное заявление команды Эдди Хау. АПЛ. Ньюкасл – Астон Вилла 5:1
yellow-arrow
Основной центрбек Астон Виллы получил тяжелую травму в стартовом туре АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут с Забарным спас ничью с Вест Хэмом, Эвертон без Миколенко не справился с Фулхэмом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Фулхэм (Лондон) Адама Траоре
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fulhamfc.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде