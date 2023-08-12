Официально: Фулхэм подписал Адама Траоре

"Фулхэм" официально объявил о подписании вингера Адама Траоре. Игрок присоединился к клубу свободным агентом. Недавно у испанца завершился контракт с "Вулвз".

Контракт будет действовать до 2025 года с возможностью продления еще на год.

Недавно еще один игрок "Вулверхэмптона" Рауль Хименес подписал контракт с "дачниками".

Воспитанник "Барселоны" за свою карьеру кроме вышеупомянутых клубов сыграл за "Астон Виллу" и "Мидлсбро".

Портал transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.