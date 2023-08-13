АПЛ. Брентфорд – Тоттенхэм 2:2. Креатив и стремление к победе истратили еще до перерыва

Матч начался с небольшой задержкой. Причиной стало… отсутствие воды на стадионе. Не успел "Брентфорд" как следует начать прессинговать оборону "Тоттенхэма", как сразу же поединок пришлось прервать еще на несколько минут. Ромеро и Мбеумо столкнулись головами, после чего оба футболиста получали помощь медиков. Сильнее однозначно досталось Кристиану.

"Шпорам" было сложно разыгрывать мяч под давлением; заработанный штрафной в направлении ворот "пчел" на 11-й минуте стал результатом первой толковой вылазки гостей на чужую половину поля. За стандарты в "Тоттенхэме" теперь отвечает Джеймс Мэддисон. Хавбек качественно закрутил снаряд во владения "Брентфорда", а Ромеро травмированной головой переправил его в сетку (0:1). Защитник особо даже не праздновал, ему было очень больно и продолжить матч аргентинец не сумел. В Англии в случае подозрений на сотрясение всегда предпочитают перестраховаться, поэтому Кристиана заменил Давинсон Санчес.

"Брентфорд" продолжал гнуть свою линию. В середине первого тайма Сон ударил по ноге Йенсена в штрафной площадке "Тоттенхэма". Роберт Джонс проверил эпизод на мониторе и указал на 11-метровую отметку. Как бы итальянский голкипер "шпор" не старался расшатать соперников психологически, Мбеумо все равно очень хладнокровно реализовал пенальти (1:1).

Команда Франка отлично перегружала правый фланг "Тоттенхэма", много создавала через него. Лондонцы же в основном только то и делали, что нервничали, грубо нарушали правила и зарабатывали желтые карточки. Одна из шаблонных вертикальных атак "Брентфорда" левым краем привела ко второму голу хозяев: заброс вперед, зрячий прострел Генри, замыкание Виссы, рикошет от Ван де Бена и мяч в воротах (2:1). Подопечным Франка не пришлось особо напрягаться, чтобы взломать оборону коллектива Постекоглу.

В целом, игра до перерыва абсолютно не носила закрытый характер, за одну минуту мы запросто могли увидеть по моменту у ворот каждой из команд. В рамках компенсированного времени "Тоттенхэм" действовал лучше. В одном из эпизодов Эмерсон Роял быстро сориентировался на отскоке и застал врасплох Флеккен плотным ударом из-за пределов штрафной площадки (2:2). Тем не менее, Мбеумо имел шанс оставить первый тайм за хозяевами – промахнулся из идеальной позиции после прострела Генри.

HALF-TIME Brentford 2-2 Spurs



What a game we have here! Cristian Romero, Bryan Mbeumo, Yoane Wissa and Emerson Royal have all got their names on the scoresheet in west London



#BRETOT pic.twitter.com/nBR13bPWSL — Premier League (@premierleague) August 13, 2023

На старте второй половины встречи инициативой завладел "Тоттенхэм". "Брентфорд" отказался от мяча, Франк сделал ставку на разбег в контратаках, рывки в пространство. Правда, его план не работал. До экватора 45-минутки все, что можно вспомнить у "пчел" – это накрытый Викарио выстрел Дамсгора. Флеккен же вступал в игру чаще: отбил удар Сона, справился с залпом Ришарлисона.

Менеджер "Брентфорда" попытался исправить ситуацию тройной заменой, также вскоре отреагировал и выпустил новых игроков Постекоглу. Впрочем, во втором тайме все равно сложилось стойкое впечатление, что весь креативный ресурс футболисты обеих команд отдали еще до перерыва. На финальном отрезке у "пчел" и "шпор" возникали только полумоменты, никто не дожимал. Роберт Джонс справедливо накинул всего 4 минуты.

После ухода Сона на замену капитанскую повязку у лондонцев получил новичок Мэддисон. Это говорит о многом. У Постекоглу впереди много работы, стройка в "Тоттенхэме" как таковая только начинается. "Брентфорд" на данном этапе выглядит более целостной командой даже без Тоуни, о "шпорах" без Кейна этого не скажешь.

James Maddison → Cristian Romero → ⚽️



New vice-captain to new vice-captain for the first Spurs goal of the Ange Postecoglou era. ????#BRETOT — Squawka Live (@Squawka_Live) August 13, 2023

АПЛ, 1-й тур

Стадион: "Брентфорд Коммьюнити" (Брентфорд)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Брентфорд" – "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Мбеумо (26, с пенальти), Висса (36) – Ромеро (11), Эмерсон Роял (45+4)

"Брентфорд": Флеккен – Хики (Роэрслев, 72), Коллинз, Пиннок, Айер (Йергенсен, 84), Хенри – Йенсен (Дамсгор, 49), Нергор (Баптист, 72), Янельт – Мбеумо, Висса (Шаде, 72)

"Тоттенхэм": Викарио – Эмерсон Роял, Ромеро (Санчес, 14), Ван де Бен, Удоджи – Скипп (Сарр, 75), Биссума – Кулусевский, Мэддисон, Сон Хин Мин (Перишич, 75) – Ришарлисон

Предупреждения: Хики (62) – Викарио (26), Санчес (36), Мэддисон (36), Скипп (44)