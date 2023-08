АПЛ. Брентфорд – Тоттенхэм 2:2. Креатив и стремление к победе истратили еще до перерыва

Матч начался с небольшой задержкой. Причиной стало… отсутствие воды на стадионе. Не успел "Брентфорд" как следует начать прессинговать оборону "Тоттенхэма", как сразу же поединок пришлось прервать еще на несколько минут. Ромеро и Мбеумо столкнулись головами, после чего оба футболиста получали помощь медиков. Сильнее однозначно досталось Кристиану.

"Шпорам" было сложно разыгрывать мяч под давлением; заработанный штрафной в направлении ворот "пчел" на 11-й минуте стал результатом первой толковой вылазки гостей на чужую половину поля. За стандарты в "Тоттенхэме" теперь отвечает Джеймс Мэддисон. Хавбек качественно закрутил снаряд во владения "Брентфорда", а Ромеро травмированной головой переправил его в сетку (0:1). Защитник особо даже не праздновал, ему было очень больно и продолжить матч аргентинец не сумел. В Англии в случае подозрений на сотрясение всегда предпочитают перестраховаться, поэтому Кристиана заменил Давинсон Санчес.

"Брентфорд" продолжал гнуть свою линию. В середине первого тайма Сон ударил по ноге Йенсена в штрафной площадке "Тоттенхэма". Роберт Джонс проверил эпизод на мониторе и указал на 11-метровую отметку. Как бы итальянский голкипер "шпор" не старался расшатать соперников психологически, Мбеумо все равно очень хладнокровно реализовал пенальти (1:1).

Команда Франка отлично перегружала правый фланг "Тоттенхэма", много создавала через него. Лондонцы же в основном только то и делали, что нервничали, грубо нарушали правила и зарабатывали желтые карточки. Одна из шаблонных вертикальных атак "Брентфорда" левым краем привела ко второму голу хозяев: заброс вперед, зрячий прострел Генри, замыкание Виссы, рикошет от Ван де Бена и мяч в воротах (2:1). Подопечным Франка не пришлось особо напрягаться, чтобы взломать оборону коллектива Постекоглу.

В целом, игра до перерыва абсолютно не носила закрытый характер, за одну минуту мы запросто могли увидеть по моменту у ворот каждой из команд. В рамках компенсированного времени "Тоттенхэм" действовал лучше. В одном из эпизодов Эмерсон Роял быстро сориентировался на отскоке и застал врасплох Флеккен плотным ударом из-за пределов штрафной площадки (2:2). Тем не менее, Мбеумо имел шанс оставить первый тайм за хозяевами – промахнулся из идеальной позиции после прострела Генри.

HALF-TIME Brentford 2-2 Spurs



What a game we have here! Cristian Romero, Bryan Mbeumo, Yoane Wissa and Emerson Royal have all got their names on the scoresheet in west London



