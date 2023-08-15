Страдания красных дьяволов. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0. Обзор матча и видео гола

"Вулверхэмптон" нанес 23 удара по воротом Андре Онана. Больше "МЮ"в матчах 1-го тура АПЛ позволили стрелять по своей рамке только "Лутон" и "Шеффилд", поднявшиеся из Чемпионшипа. В последний раз "МЮ" допускал на "Олд Траффорд" 23 выстрела в сезоне-2005/06 в матче с "Челси". Тогда "Юнайтед" тоже выиграл со счетом 1:0. Отметим, что в прошлом сезоне Рафаэль Варан не забил ни одного гола, но вчера он забил первый мяч "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне АПЛ.

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Англии между "МЮ" и "Вулвз" (1:0).

Манчестер. "Олд Траффорд".

Гол: Варан (76)