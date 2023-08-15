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Гвардиола о травме де Брюйне: Дайте 25 дней на подготовку и он бы не травмировался

Англия
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У игроков мало времени на отдых

Гвардиола о травме де Брюйне: Дайте 25 дней на подготовку и он бы не травмировался

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал травму Кевина де Брюйне. Специалист рассказал, что нужно было предпринять, чтобы избежать травмы.

"Дайте мне 25 дней на подготовку, и он бы не травмировался. Можно было бы запретить ему играть, но эта травма могла случиться и позже. Прежде чем принять решение, я поговорил с врачом, физиотерапевтом и с ним самим. Он сказал, что чувствует себя хорошо", – заявил Гвардиола.

Напомним, что де Брюйне отыграл всего 22 минуты первого тура АПЛ с "Бернли", прежде чем был заменен после травмы подколенного сухожилия. Бельгийцу может понадобиться операция, после которой он пропустит остаток года.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола
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