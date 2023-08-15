Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола о травме де Брюйне: Дайте 25 дней на подготовку и он бы не травмировался
У игроков мало времени на отдых
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал травму Кевина де Брюйне. Специалист рассказал, что нужно было предпринять, чтобы избежать травмы.
"Дайте мне 25 дней на подготовку, и он бы не травмировался. Можно было бы запретить ему играть, но эта травма могла случиться и позже. Прежде чем принять решение, я поговорил с врачом, физиотерапевтом и с ним самим. Он сказал, что чувствует себя хорошо", – заявил Гвардиола.
Напомним, что де Брюйне отыграл всего 22 минуты первого тура АПЛ с "Бернли", прежде чем был заменен после травмы подколенного сухожилия. Бельгийцу может понадобиться операция, после которой он пропустит остаток года.
Популярное сейчас
- Динамо с видами на Бешикташ, Днепр-1 присматривается в Лигу конференций, влияние всех еврокубковых матчей на корзины
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
- В Днепре в результате ракетной атаки получил разрушения спортивный объект
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО