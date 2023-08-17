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Ливерпуль подпишет капитана Штутгарта – Ватару Эндо

Англия
(1 голосов)

+1 центральный защитник

Ливерпуль подпишет капитана Штутгарта – Ватару Эндо

Фото: twitter.com/VfB

Новина українською

"Ливерпуль" в скором времени завершит переход капитана "Штутгарта" Ватару Эндо. "Красные" заплатят за трансфер центрального защитника 18 миллионов евро.

"Красные" согласовали условия личного контракта с защитником, а немецкий клуб дал добро на трансфер японца, "следующего за своей мечтой".

Эндо 30 лет, он провел в "Штутгарте" 3 года, перейдя из "Сент-Трюден" летом 2020-го всего за 1,7 миллионов евро. За 3 сезона японец сыграл 133 матча, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.

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В статье: Штутгарт
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