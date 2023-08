Ливерпуль подпишет капитана Штутгарта – Ватару Эндо

"Ливерпуль" в скором времени завершит переход капитана "Штутгарта" Ватару Эндо. "Красные" заплатят за трансфер центрального защитника 18 миллионов евро.

"Красные" согласовали условия личного контракта с защитником, а немецкий клуб дал добро на трансфер японца, "следующего за своей мечтой".

Эндо 30 лет, он провел в "Штутгарте" 3 года, перейдя из "Сент-Трюден" летом 2020-го всего за 1,7 миллионов евро. За 3 сезона японец сыграл 133 матча, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.

Wataru Endō to Liverpool, here we go! Medical tests booked on Thursday for Japanese midfielder who’s joining from Stuttgard for €18m fee ???????????????? #LFC



Personal terms agreed in few hours as Endō asked as Stuttgart captain to leave & follow his dream.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/AYZ2bKuauP