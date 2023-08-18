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Астон Вилла объявила об аренде Николо Дзаньоло из Галатасарая

Англия
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В соглашении прописано обязательство выкупа

Астон Вилла объявила об аренде Николо Дзаньоло из Галатасарая

Фото: https://twitter.com/AVFCOfficial

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"Астон Вилла" объявила о трансфере Николо Дзаньоло из "Галатасарая". Это аренда с опцией выкупа, которая станет обязательством при достижении определенных условий.

Итальянец будет выступать под 22-м номером.

За аренду английский клуб заплатит 5 миллионов евро. Опция выкупа прописана за 25 миллионов евро. Получать итальянец будет 3,5 миллиона евро за год.

Напомним, что Дзаньоло хотел покинуть "Рому" и перейти в "Милан" или "Борнмут" ещё зимой, но переходы сорвались, а ультрас потребовали расстаться с футболистом немедлено, не ожидая окончания сезона. В итоге футболиста купил турецкий "Галатасарай" за 15 миллионов евро.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Галатасарай (Стамбул) Николо Дзаньоло
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