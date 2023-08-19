Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Филиппе Коутиньо может перейти в Катар. Также есть варианты с Саудовской Аравией
Барселона также извлечет выгоду из трансфера
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо может покинуть клуб этим летом. Катарские клубы заинтересованы в подписании полузащитника. Также есть интерес со стороны Саудовской Аравии, об этом сообщает Фабрицио Романо.
Какие конкретно клубы готовят предложение, пока не известно.
"Барселона" в случае совершения сделки получит 50% от продажи игрока.
В прошлом сезоне футболист принял участие в 22 матчах за "львов", где забил один мяч.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:twitter.com
Популярное сейчас
- Хозяйки будут без медалей. Определились бронзовые призерки женского Чемпионата мира-2023
- Не прислушались к Фонсеке. Брага продала своего футболиста в команду чемпионата России
- Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.08.2023
- Мудрик - в топ-10 худших мировых трансферов 2023 года по версии Goal
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн