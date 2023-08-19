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Филиппе Коутиньо может перейти в Катар. Также есть варианты с Саудовской Аравией

Англия
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Барселона также извлечет выгоду из трансфера

Филиппе Коутиньо может перейти в Катар. Также есть варианты с Саудовской Аравией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо может покинуть клуб этим летом. Катарские клубы заинтересованы в подписании полузащитника. Также есть интерес со стороны Саудовской Аравии, об этом сообщает Фабрицио Романо.

Какие конкретно клубы готовят предложение, пока не известно.

"Барселона" в случае совершения сделки получит 50% от продажи игрока.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 22 матчах за "львов", где забил один мяч.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Саудовская Аравия Катар Филиппе Коутиньо
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