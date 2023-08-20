Манчестер Юнайтед продолжает работать на рынке: клуб находится в поисках усиления

"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над усилением зоны центрального полузащитника. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Инсайдер отмечает, что на этой неделе "манкунианцы" обращались в "Баварию" по поводу перехода Райана Гравенберха. Также "красные дьяволы" параллельно работают над потенциальным трансфером Софьяна Амрабата из "Фиорентины".

Кроме этого они хотят избавиться от игрока из центральной зоны. Клуб пытается продать Донни ван де Бека.

Также МЮ не против ухода Харри Магуайра – “манкунианцы” готовы к предложениям. В качестве замены англичанину тен Хаг планирует пригласить центрального защитника "Штутгарта" и сборной Греции Константиноса Мавропаноса.

Во время текущего трансферного окна красные дьяволы оформили четыре перехода, за которые заплатили 191,7 млн евро.