Манчестер Сити – Ньюкасл 1:0. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча второго тура АПЛ, в котором "Манчестер Сити" встречался с "Ньюкаслом". Судьбу поединка решил точный удар Хулиана Альвареса в первом тайме. Холанд до конца матча пытался удвоить преимущество хозяев, но так и не реализовал ни одного своего момента. "Сороки" мало что предложили хозяевам "Этихада".

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" 1:0

Гол: Альварес 31