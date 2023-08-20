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Манчестер Сити – Ньюкасл 1:0. Видео гола и обзор матча
Важная победа над сильным соперником
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча второго тура АПЛ, в котором "Манчестер Сити" встречался с "Ньюкаслом". Судьбу поединка решил точный удар Хулиана Альвареса в первом тайме. Холанд до конца матча пытался удвоить преимущество хозяев, но так и не реализовал ни одного своего момента. "Сороки" мало что предложили хозяевам "Этихада".
"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" 1:0
Гол: Альварес 31
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