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Молотобойцы победили в дерби. Вест Хэм - Челси 3:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Вест Хэм - Челси ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 20.08.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Молотобойцы победили в дерби. Вест Хэм - Челси 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Вест Гем"

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В рамках второго тура АПЛ прошло лондонское дерби между "Вест Хэмом" и "Челси". "Молотобойцы" дали бой и переиграли "пенсионеров".

"Синим" не хватило удачи и реализации для победы. На 43 минуте Энцо не смог реализовать пенальти, и на последних минутах первого тайма травмировался автор единственного гола гостей Чуквуемека.

На вторую половину матча вышел Михаил Мудрик, который получил лучшую оценку среди игроков Челси, вышедших на замену.

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Олимпийский" (Лондон)

"Вест Хэм Юнайтед" - "Челси" 3:1

Голы: Агерд (7), Антонио (53), Пакета (90+5, с пенальти) - Чуквуемека (28)

На 43-й минуте Энцо Фернандес не реализовал пенальти

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В статье: Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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