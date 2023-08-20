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Молотобойцы победили в дерби. Вест Хэм - Челси 3:1. Обзор матча и видео голов
Вест Хэм - Челси ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 20.08.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Вест Гем"
В рамках второго тура АПЛ прошло лондонское дерби между "Вест Хэмом" и "Челси". "Молотобойцы" дали бой и переиграли "пенсионеров".
"Синим" не хватило удачи и реализации для победы. На 43 минуте Энцо не смог реализовать пенальти, и на последних минутах первого тайма травмировался автор единственного гола гостей Чуквуемека.
На вторую половину матча вышел Михаил Мудрик, который
АПЛ, 2-й тур
Стадион: "Олимпийский" (Лондон)
Голы: Агерд (7), Антонио (53), Пакета (90+5, с пенальти) - Чуквуемека (28)
На 43-й минуте Энцо Фернандес не реализовал пенальти
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