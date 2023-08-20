Молотобойцы победили в дерби. Вест Хэм - Челси 3:1. Обзор матча и видео голов

В рамках второго тура АПЛ прошло лондонское дерби между "Вест Хэмом" и "Челси". "Молотобойцы" дали бой и переиграли "пенсионеров".

"Синим" не хватило удачи и реализации для победы. На 43 минуте Энцо не смог реализовать пенальти, и на последних минутах первого тайма травмировался автор единственного гола гостей Чуквуемека.

На вторую половину матча вышел Михаил Мудрик, который получил лучшую оценку среди игроков Челси, вышедших на замену.

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Олимпийский" (Лондон)

"Вест Хэм Юнайтед" - "Челси" 3:1

Голы: Агерд (7), Антонио (53), Пакета (90+5, с пенальти) - Чуквуемека (28)

На 43-й минуте Энцо Фернандес не реализовал пенальти