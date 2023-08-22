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Бернарду принял предложение контракта Сити
Португалец хочет остаться
Фото: twitter.com/ManCity
Бернарду Силва принял предложение контракта от "Манчестер Сити", сообщает Mundo Deportivo. Полузащитник уведомли руководство, что хочет остаться.
Ранее полузащитником интересовались "ПСЖ" и "Барселона". Португалец тоже якобы был готов к переходу. Клубы либо не смогли предложить столько, чтобы согласился "Сити", либо португалец сам передумал уходить.
Контракт Бернарду рассчитан до лета 2025-го. Поступала информация, что после продления соглашения, отступные для покупки полузащитника составят 50 миллионов евро.
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