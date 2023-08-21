Гвардиола: Надеюсь, мы продлим Силву и Уокера. Мечтаю об этом!

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном продлении контракта с полузащитником Бернарду Силвой и защитником Кайлом Уокером.

"Это будет моя мечта! То же самое и с Кайлом Уокером. Надеюсь, это произойдет. От всего сердца я желаю, чтобы это произошло".

Ранее 29-летний португалец дал устное согласие на подписание нового контракта с "Манчестер Сити". Уокер, которым интересовалась "Бавария", также близок к продлению договора.

Силва сыграл в первом туре АПЛ, матч с "Ньюкаслом" португалец пропускал из-за повреждения. Уокер дважды выходил в стартовом составе. В первых двух турах АПЛ команда Гвардиолы одержала две победы.