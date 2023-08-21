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Гвардиола: Надеюсь, мы продлим Силву и Уокера. Мечтаю об этом!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном продлении контракта с полузащитником Бернарду Силвой и защитником Кайлом Уокером.
"Это будет моя мечта! То же самое и с Кайлом Уокером. Надеюсь, это произойдет. От всего сердца я желаю, чтобы это произошло".
Ранее 29-летний португалец дал устное согласие на подписание нового контракта с "Манчестер Сити". Уокер, которым интересовалась "Бавария", также близок к продлению договора.
Силва сыграл в первом туре АПЛ, матч с "Ньюкаслом" португалец пропускал из-за повреждения. Уокер дважды выходил в стартовом составе. В первых двух турах АПЛ команда Гвардиолы одержала две победы.
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