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Гвардиола: Надеюсь, мы продлим Силву и Уокера. Мечтаю об этом!

Англия
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Гвардиола: Надеюсь, мы продлим Силву и Уокера. Мечтаю об этом!

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном продлении контракта с полузащитником Бернарду Силвой и защитником Кайлом Уокером.

"Это будет моя мечта! То же самое и с Кайлом Уокером. Надеюсь, это произойдет. От всего сердца я желаю, чтобы это произошло".

Ранее 29-летний португалец дал устное согласие на подписание нового контракта с "Манчестер Сити". Уокер, которым интересовалась "Бавария", также близок к продлению договора.

Силва сыграл в первом туре АПЛ, матч с "Ньюкаслом" португалец пропускал из-за повреждения. Уокер дважды выходил в стартовом составе. В первых двух турах АПЛ команда Гвардиолы одержала две победы.

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В статье: Кайл Уокер Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
BeanymanSports

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