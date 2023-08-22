Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Генеральный директор Ромы хочет обсудить в Лондоне трансфер Лукаку
Альтернатива "Ювентусу"
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Ромы" Лина Сулуку прибыла в Лондон, чтобы обсудить с "Челси" аренду Ромелу Лукаку. "Римский" клуб не сможет себе позволить постоянный трансфер.
Также аренда возможна, если "Челси" не успеет продать бьельгийца до закрытия трансферного окна, так как приоритет для "синих" – все же продажа нападающего, за которого летом 2021-го отдали около 115 миллионов евро.
Параллельно "Челси" ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене Лукаку с доплатой на Влаховича. Пока "синие" отвергли два предложения "Ювентуса" из-за слишком высокого требования по доплате.
Сейчас Лукаку тренируется с молодежной командой "Челси" U-21 и даже не разговаривает с Маурисио Почеттино.
Популярное сейчас
- Официально. Шахтер подписал защитника сборной Грузии
- Журналист назвал нынешний бюджет Динамо
- Пять самолетов за три дня. Беспилотники ГУР ударили по аэродромам России - источник
- Шанс для Мудрика. Почеттино выпускает украинца на второй тайм
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО