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Генеральный директор Ромы хочет обсудить в Лондоне трансфер Лукаку

Англия
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Альтернатива "Ювентусу"

Генеральный директор Ромы хочет обсудить в Лондоне трансфер Лукаку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Ромы" Лина Сулуку прибыла в Лондон, чтобы обсудить с "Челси" аренду Ромелу Лукаку. "Римский" клуб не сможет себе позволить постоянный трансфер.

Также аренда возможна, если "Челси" не успеет продать бьельгийца до закрытия трансферного окна, так как приоритет для "синих" – все же продажа нападающего, за которого летом 2021-го отдали около 115 миллионов евро.

Параллельно "Челси" ведет переговоры с "Ювентусом" об обмене Лукаку с доплатой на Влаховича. Пока "синие" отвергли два предложения "Ювентуса" из-за слишком высокого требования по доплате.

Сейчас Лукаку тренируется с молодежной командой "Челси" U-21 и даже не разговаривает с Маурисио Почеттино.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Рома (Рим)
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Источник:
tuttomercatoweb.com

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