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Маунт пропустит ближайшие матчи Манчестер Юнайтед

Англия
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Может так и лучше

Маунт пропустит ближайшие матчи Манчестер Юнайтед

Фото: @ManUtd

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт получил легкое повреждение в матче с "Тоттенхэмом" (2:0). Англичанин не сыграет в двух ближайших матчах "манкунианцев".

26-го августа "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ноттингем Форрест", а 3-го сентября – с "Арсеналом". Пауза сборных закончится 16-го числа матчем с "Брайтоном". К этому моменту он сможет вернуться на поле.

Маунт поучастсовал в обоих из первых двух матчей "МЮ" в АПЛ. Полузащитник не отличился результативными передачами.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт
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Источник:
manutd.com

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