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Маунт пропустит ближайшие матчи Манчестер Юнайтед
Может так и лучше
Фото: @ManUtd
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт получил легкое повреждение в матче с "Тоттенхэмом" (2:0). Англичанин не сыграет в двух ближайших матчах "манкунианцев".
26-го августа "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ноттингем Форрест", а 3-го сентября – с "Арсеналом". Пауза сборных закончится 16-го числа матчем с "Брайтоном". К этому моменту он сможет вернуться на поле.
Маунт поучастсовал в обоих из первых двух матчей "МЮ" в АПЛ. Полузащитник не отличился результативными передачами.
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