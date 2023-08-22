Маунт пропустит ближайшие матчи Манчестер Юнайтед

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт получил легкое повреждение в матче с "Тоттенхэмом" (2:0). Англичанин не сыграет в двух ближайших матчах "манкунианцев".

26-го августа "Манчестер Юнайтед" встретится с "Ноттингем Форрест", а 3-го сентября – с "Арсеналом". Пауза сборных закончится 16-го числа матчем с "Брайтоном". К этому моменту он сможет вернуться на поле.

Маунт поучастсовал в обоих из первых двух матчей "МЮ" в АПЛ. Полузащитник не отличился результативными передачами.