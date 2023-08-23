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Опция выкупа в контракте Канселу и Барселоны может стать обязательством
25 миллионов евро сумма выкупа
Фото: https://twitter.com/FCBayern
"Барселона" хочет арендовать Жоау Канселу из "Манчестер Сити". В соглашении аренды с правом выкупа прописано обязательство выкупа по достижению определенных условий.
Если "Барса" выйдет в групповой этап Лиги чемпионов по итогам следующего сезона. Сумма выкупа составит 25 миллионов евро.
"Сити" не рассчитывает на португальца после конфликта с Гвардиолой. Он так и не попал в заявку ни на один официальный матч "горожан" в этом сезоне.
В прошлом сезоне Канселу провел 47 матчей, забил 3 гола и отдал 11 результативных передач.
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