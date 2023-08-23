Опция выкупа в контракте Канселу и Барселоны может стать обязательством

"Барселона" хочет арендовать Жоау Канселу из "Манчестер Сити". В соглашении аренды с правом выкупа прописано обязательство выкупа по достижению определенных условий.

Если "Барса" выйдет в групповой этап Лиги чемпионов по итогам следующего сезона. Сумма выкупа составит 25 миллионов евро.

"Сити" не рассчитывает на португальца после конфликта с Гвардиолой. Он так и не попал в заявку ни на один официальный матч "горожан" в этом сезоне.

В прошлом сезоне Канселу провел 47 матчей, забил 3 гола и отдал 11 результативных передач.