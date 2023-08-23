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Официально: Бернарду продлил контракт с Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Сделка до 2026-го

Официально: Бернарду продлил контракт с Манчестер Сити

Фото: mancity.com

Новина українською

"Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с полузащитником Бернарду Силвой. Стороны подписали сделку до лета 2026-го.

"Я провел шесть невероятных лет в "Манчестер Сити", и я рад продолжить свое пребывание здесь", — сказал Бернардо после того, как поставил подпись под контрактом.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" интересуется игроком. Также заинтересованность проявляли со стороны "Барселоны".

В прошлом сезоне Бернарду провел за "Сити" 55 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

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В статье: Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
mancity.com

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