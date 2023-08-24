Официально: Сити купил у Ренна молодую звезду сборной Бельгии

"Манчестер Сити" объявил о подписании 21-летнего полузащитника "Ренна" Жереми Доку. Он обошелся "горожанам" в 60 миллионов евро, включая бонусы.

Доку подписал контракт на 5 лет. Он станет прямой заменой для Рияда Мареза, который покинул клуб ради "Аль-Ахли" этим летом.

В этом сезоне Доку успел провести 2 матча в Лиге 1 и забил 1 гол. В прошлом сезоне Доку провел за "Ренн" 35 поединков, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. У 21-летнего полузащитника уже 14 поединков и 2 гола за сборную Бельгии. Он играл на чемпионате мира в Катаре.