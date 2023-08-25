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Конкурент Зинченко в Арсенале отправится в аренду в Реал Сосьедад
Шотландец сменит АПЛ на Ла Лигу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шотландский защитник "Арсенала" Киран Тирни продолжит карьеру в чемпионате Испании. Тирни станет игроком "Реал Сосьедад". Об этом пишут сразу два авторитетных журналиста - Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн.
Согласно их данным, это будет аренда до конца сезона. В соглашении не будет прописана опция выкупа игрока. Испанский клуб будет полностью покрывать зарплату 26-летнего шотландца и плюс к этому заплатит определенную сумму за аренду.
Вскоре Киран отправится в Испанию для прохождения медосмотра.
Отметим, что Тирни был конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника. В прошлом сезоне шотландец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 36 матчах за "канониров".
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