Конкурент Зинченко в Арсенале отправится в аренду в Реал Сосьедад

Шотландский защитник "Арсенала" Киран Тирни продолжит карьеру в чемпионате Испании. Тирни станет игроком "Реал Сосьедад". Об этом пишут сразу два авторитетных журналиста - Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн.

Согласно их данным, это будет аренда до конца сезона. В соглашении не будет прописана опция выкупа игрока. Испанский клуб будет полностью покрывать зарплату 26-летнего шотландца и плюс к этому заплатит определенную сумму за аренду.

Вскоре Киран отправится в Испанию для прохождения медосмотра.

Отметим, что Тирни был конкурентом Александра Зинченко на позиции левого защитника. В прошлом сезоне шотландец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 36 матчах за "канониров".