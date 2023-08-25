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АПЛ. Челси – Лутон Таун 3:0. Сольный концерт Стерлинга

Англия
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Впрочем, партнеры качественно отработали на "подпевке"

АПЛ. Челси – Лутон Таун 3:0. Сольный концерт Стерлинга

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Челси" – "Лутон Таун" 3:0

Голы: Стерлинг (17, 68), Джексон (75)

"Челси": Санчес – Дисаси, Силва, Колвилл – Гюсто, Галлахер, Кайседо, Чилвелл (Матсен, 86) – Стерлинг (Берстоу, 90+3), Фернандес – Джексон (Угочукву, 83)

"Лутон Таун": Каминский – Каборе (Даути, 70), Берк (Андерсен, 77), Локьер, Белл, Джайлс – Чонг (Огбене, 77), Накамба, Баркли (Мпанзу, 77) – Адебайо (Браун, 70), Моррис

Предупреждения: Фернандес (73), Матсен (90) – Локьер (27), Накамба (30), Браун (78)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Рахим Стерлинг Челси (Лондон) АПЛ Лутон Таун
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