Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шоу не сможет сыграть до ноября
Игрок получил мышечную травму
Фото:manutd.com
Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу может выбыть до ноября. Об этом сообщает The United Stand со ссылкой на Роба Доусона.
Напомним, игрок недавно получил мышечную травму, но ее подробности пока не раскрывались.
"Если будут возможности – да. Но это должен быть правильный игрок. Если нет – придется обойтись нынешним составом", – сказал тен Хаг, комментируя вероятность приобретения игрока на замену Шоу.
Напомним, в прошлом сезоне игрок забил 1 гола и отдал 6 результативных передач в 47 матчах (3643 минуты) за манкунианцев.
Популярное сейчас
- АПЛ. Челси – Лутон Таун 3:0. Сольный концерт Стерлинга
- Усик – Дюбуа: Текстовая онлайн-трансляция поединка года в супертяжелом весе
- Сабо: Непонятно, почему такое отношение судей к Динамо в матчах еврокубков
- Челси предлагает за голкипера с МЛС в пять раз больше его стоимости - источник
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО