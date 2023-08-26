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Шоу не сможет сыграть до ноября

Англия
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Игрок получил мышечную травму

Шоу не сможет сыграть до ноября

Фото:manutd.com

Новина українською

Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу может выбыть до ноября. Об этом сообщает The United Stand со ссылкой на Роба Доусона.

Напомним, игрок недавно получил мышечную травму, но ее подробности пока не раскрывались.

"Если будут возможности – да. Но это должен быть правильный игрок. Если нет – придется обойтись нынешним составом", – сказал тен Хаг, комментируя вероятность приобретения игрока на замену Шоу.

Напомним, в прошлом сезоне игрок забил 1 гола и отдал 6 результативных передач в 47 матчах (3643 минуты) за манкунианцев.

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В статье: Англия Люк Шоу Манчестер Юнайтед
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Источник:
UnitedStandMUFC

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