Борнмут - Тоттенхэм 0:2. Забарный отыграл весь поединок. Видео обзор матча

В рамках 3-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм" на выезде достаточно уверенно обыграл "Борнмут". "Шпоры" забили по голу в каждом из таймов. В составе гостей отличились забитыми мячами Мэддисон и Кулушевски.

Илья Забарный вышел в стартовом составе "вишневых" на эту игру. В результате украинский защитник отыграл весь поединок.

После этого матча "Тоттенхэм" занимает второе место в турнирной таблице английского первенства, а "Борнмут" - 15-е.

Чемпионат Англии, третий тур. Борнмут, “Дин Курт”

“Борнмут” – “Тоттенхэм” 0:2

Голы: Мэддисон 17, Кулушевски 63