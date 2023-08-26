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Борнмут - Тоттенхэм 0:2. Забарный отыграл весь поединок. Видео обзор матча
"Шпоры" одерживают вторую подряд победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 3-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм" на выезде достаточно уверенно обыграл "Борнмут". "Шпоры" забили по голу в каждом из таймов. В составе гостей отличились забитыми мячами Мэддисон и Кулушевски.
Илья Забарный вышел в стартовом составе "вишневых" на эту игру. В результате украинский защитник отыграл весь поединок.
После этого матча "Тоттенхэм" занимает второе место в турнирной таблице английского первенства, а "Борнмут" - 15-е.
Чемпионат Англии, третий тур. Борнмут, “Дин Курт”
Голы: Мэддисон 17, Кулушевски 63
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