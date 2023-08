АПЛ. Эвертон без Миколенко проигрывает Вулвз, Брентфорд дома теряет очки в матче с Пэлас

Украинец Виталий Миколенко вновь остался в запасе. Его "Эвертон" опять наиграл на один забитый мяч, как, впрочем, и "Вулверхэмптон", но забить на деле удалось лишь гостям. Победу "волкам" принес за пару минут до конца основного времени Саша Калайджич, австрийский двухметровый форвард замкнул подачу с фланга и подарил "Вулвз" первые три очка в кампании-2023/24. "Ириски", как и ранее, могут иметь претензии только к самим себе – в новом сезоне у них три поражения в трех матчах.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Эвертон" – "Вулверхэмптон" 0:1

Гол: Калайджич (87)

"Эвертон": Пикфорд – Паттерсон, Брантуэйт, Тарковски, Янг – Гейе (Кин, 90+2) – Гарнер, Дукуре, Онана, Доббин (Шермити, 66) – Данжума (Кэннон, 90+1)

"Вулверхэмптон": Са – Семеду, Доусон, Килман, Буэно (Тоте Гомеш, 85) – Нету, Жоау Гомеш, Лемина, Хван Хи Чхан (Аит-Нури, 46) – Кунья (Калайджич, 85) – Силва (Сарабия, 74)

Предупреждения: Брантуэйт (53), Гарнер (63), Шермити (90) – Жоау Гомеш (29), Семеду (40), Лемина (51), Доусон (68)

Очень спокойный и джентльменский матч сыграли "Брентфорд" и "Кристал Пэлас", ни одной желтой карточки за 90+ минут. До перерыва лучше смотрелись хозяева, а после паузы уже гости постарались чуть прибавить. "Пчелы" открыли счет с помощью перевода на левый фланг, откуда Шаде сместился в штрафную и пробил Джонстона. В середине второго тайма "Пэлас" сравнял цифры на табло. Отличился Андерсен, которому ассистировал Айю. В целом, ничья справедлива.

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Brentford Community Stadium" (Лондон)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Брентфорд" – "Кристал Пэлас" 1:1

Голы: Шаде (18) – Андерсен (76)

"Брентфорд": Флеккен – Хики, Коллинз, Пиннок, Хенри – Йенсен (Ониека, 72), Нергор, Янельт – Мбеумо, Висса, Шаде (Луис-Поттер, 80)

"Кристал Пэлас": Джонстон – Уорд, Андерсен, Гэйи, Митчелл – Лерма, Дукуре – Айю, Эзе, Шлупп (Ахамада, 71) – Эдуар (Матета, 71)

