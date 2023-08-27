Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси подписал сербского голкипера
Контракт на семь лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер сборной Сербии Джордж Петрович продолжит свою карьеру в "Челси" после выступлений за "Нью-Ингленд" из МЛС.
23-летний вратарь подписал соглашение с "синими" на семь сезонов - до 2030 года с возможностью продлить еще на год. Лондонцы заплатили клубу МЛС 12,5 миллиона фунтов. Также предусмотрены бонусы в размере 1,5 млн.
Напомним, "синие" летом отпустили в другие клубы двух вратарей. Кепа Аррисабалага перебрался в мадридский "Реал", а Эдуар Менди уехал в Саудовскую Аравию.
Популярное сейчас
- Экс-тренер Усика назвал удар Дюбуа ниже пояса "законным"
- Усик: Я реально собираюсь играть в футбол. Моя цель – матч с Динамо
- Воздушные силы ВСУ отчитались о сбитии четырех крылатых ракет во время ночной атаки россиян
- Долгожданная победа синих? Челси – Лутон Таун. Анонс и прогноз матча 3-го тура АПЛ на 25.08.2023
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО