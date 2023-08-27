Челси подписал сербского голкипера

Голкипер сборной Сербии Джордж Петрович продолжит свою карьеру в "Челси" после выступлений за "Нью-Ингленд" из МЛС.

23-летний вратарь подписал соглашение с "синими" на семь сезонов - до 2030 года с возможностью продлить еще на год. Лондонцы заплатили клубу МЛС 12,5 миллиона фунтов. Также предусмотрены бонусы в размере 1,5 млн.

Напомним, "синие" летом отпустили в другие клубы двух вратарей. Кепа Аррисабалага перебрался в мадридский "Реал", а Эдуар Менди уехал в Саудовскую Аравию.