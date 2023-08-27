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АПЛ. Ньюкасл Юнайтед – Ливерпуль 1:2. Never Give Up
Юрген Клопп не сдался и повлиял на исход матча заменами
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 3-й тур
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
"Ньюкасл Юнайтед" – "Ливерпуль" 1:2
Голы: Гордон (25) – Нуньес (81, 90+3)
"Ньюкасл Юнайтед": Поуп – Триппьер, Шер, Ботман (Таргетт, 87), Берн – Тонали (Лонгстафф, 72), Гимараэс, Жоэлинтон (Андерсон, 82) – Альмирон, Исак (Уилсон, 72), Гордон (Барнс, 72)
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Матип (Куанса, 77), Ван Дейк, Робертсон – Собослаи, Макаллистер (Нуньес, 77), Эндо (Эллиотт, 58) – Салах, Гакпо (Жота, 58), Диас (Гомес, 33)
Предупреждения: Триппьер (51) – Александер-Арнольд (6), Нуньес (85)
Удаление: Ван Дейк (28)
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