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АПЛ. Ньюкасл Юнайтед – Ливерпуль 1:2. Never Give Up

Англия
(1 голосов)

Юрген Клопп не сдался и повлиял на исход матча заменами

АПЛ. Ньюкасл Юнайтед – Ливерпуль 1:2. Never Give Up

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 3-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Ньюкасл Юнайтед" – "Ливерпуль" 1:2

Голы: Гордон (25) – Нуньес (81, 90+3)

"Ньюкасл Юнайтед": Поуп – Триппьер, Шер, Ботман (Таргетт, 87), Берн – Тонали (Лонгстафф, 72), Гимараэс, Жоэлинтон (Андерсон, 82) – Альмирон, Исак (Уилсон, 72), Гордон (Барнс, 72)

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Матип (Куанса, 77), Ван Дейк, Робертсон – Собослаи, Макаллистер (Нуньес, 77), Эндо (Эллиотт, 58) – Салах, Гакпо (Жота, 58), Диас (Гомес, 33)

Предупреждения: Триппьер (51) – Александер-Арнольд (6), Нуньес (85)

Удаление: Ван Дейк (28)

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Ньюкасл Эдди Хау Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд Дарвин Нуньес Энтони Гордон
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