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Рома достигла договоренности с Челси об аренде Ромелу Лукаку
Все ещё не постоянный трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" и "Рома" достигли принципиальной договоренности об аренде Ромелу Лукаку на 1 сезон. Римляне заплатят лондонскому клубу 5 миллионов фунтов.
Сам Лукаку получит за сезон игры 6 миллионов фунтов, но пока неизвестно как команды распределили его зарплату.
Ранее сообщалось, что "Челси" хочет избавиться от Лукаку на постоянной основе. "Синим" не удалось договориться с "Ювентусом" об обмене на Душана Влаховича и теперь бельгийцу светит только аренда.
Контракт Лукаку с "Челси" истекает летом 2026-го.
В прошлом сезоне Ромелу провел 37 матчей за "Интер", забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 40 миллионов евро.
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