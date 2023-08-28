Рома достигла договоренности с Челси об аренде Ромелу Лукаку

"Челси" и "Рома" достигли принципиальной договоренности об аренде Ромелу Лукаку на 1 сезон. Римляне заплатят лондонскому клубу 5 миллионов фунтов.

Сам Лукаку получит за сезон игры 6 миллионов фунтов, но пока неизвестно как команды распределили его зарплату.

Ранее сообщалось, что "Челси" хочет избавиться от Лукаку на постоянной основе. "Синим" не удалось договориться с "Ювентусом" об обмене на Душана Влаховича и теперь бельгийцу светит только аренда.

Контракт Лукаку с "Челси" истекает летом 2026-го.

В прошлом сезоне Ромелу провел 37 матчей за "Интер", забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 40 миллионов евро.