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Рома достигла договоренности с Челси об аренде Ромелу Лукаку

Англия
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Все ещё не постоянный трансфер

Рома достигла договоренности с Челси об аренде Ромелу Лукаку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" и "Рома" достигли принципиальной договоренности об аренде Ромелу Лукаку на 1 сезон. Римляне заплатят лондонскому клубу 5 миллионов фунтов.

Сам Лукаку получит за сезон игры 6 миллионов фунтов, но пока неизвестно как команды распределили его зарплату.

Ранее сообщалось, что "Челси" хочет избавиться от Лукаку на постоянной основе. "Синим" не удалось договориться с "Ювентусом" об обмене на Душана Влаховича и теперь бельгийцу светит только аренда.

Контракт Лукаку с "Челси" истекает летом 2026-го.

В прошлом сезоне Ромелу провел 37 матчей за "Интер", забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 40 миллионов евро.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Рома (Рим)
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Источник:
Мэтт Лоу

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