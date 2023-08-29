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Манчестер Юнайтед может подписать полузащитника Тоттенхема
В минувшем сезоне Хейбьерг провел 35 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 ассистов
Пьер-Эмиль Хейбьерг может перейти в "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает The Telegraph, манкунианцам предложили начать переговоры с полузащитником, которого «Тоттенхэм» надеется продать до конца недели. Такой вариант будет рассмотрен руководством "МЮ".
Отмечается, что ранее «шпоры» согласились продать датчанина "Атлетико" за 30 млн фунтов (35 млн евро), однако испанский клуб не сумел согласовать с игроком условия контракта.
Также Хейбьерг недавно отказался переезжать в Саудовскую Аравию, где ему были готовы заплатить 45 млн фунтов за несколько лет.
В минувшем сезоне Хейбьерг провел 35 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
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